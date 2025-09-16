Una delle famose freddure Giulio Andreotti sosteneva che i «pazzi» si distinguessero in due categorie: quelli che credono di essere Napoleone e quelli che si proponevano di risanare le Ferrovie dello stato. Alla lista qualcuno aggiungerebbe volentieri una terza categoria più attuale: quella di chi vuol creare in Italia un sistema duraturo, pulito ed efficiente di reclutamento dei professori universitari. Negli ultimi quarant’anni, o forse più, si sono succeduti, in vesti legislative diverse, una
L’impresa di reclutare i professori universitari. Quello che manca alla riforma Bernini
16 settembre 2025 • 18:56