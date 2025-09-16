Italia

L’impresa di reclutare i professori universitari. Quello che manca alla riforma Bernini

Raffaele Simone
16 settembre 2025 • 18:56

Una delle famose freddure Giulio Andreotti sosteneva che i «pazzi» si distinguessero in due categorie: quelli che credono di essere Napoleone e quelli che si proponevano di risanare le Ferrovie dello stato. Alla lista qualcuno aggiungerebbe volentieri una terza categoria più attuale: quella di chi vuol creare in Italia un sistema duraturo, pulito ed efficiente di reclutamento dei professori universitari. Negli ultimi quarant’anni, o forse più, si sono succeduti, in vesti legislative diverse, una

Raffaele Simone

Raffaele Simone è emerito di linguistica all’Università Roma tre. Oltre che di numerosi studi tecnici, è autore di saggi sulla modernità di vasta risonanza internazionale, come Il Mostro Mite Come la democrazia fallisce. Il suo lavoro più recente è Divertimento con rovine. La nostra vita tra guerra e pandemia (Solferino 2022)

