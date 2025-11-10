Italia

No alla riforma Nordio, ma con calma. Il comitato parte per il referendum, il Pd aspetta

La protesta del Pd contro la riforma della giustzia
Daniela Preziosi
10 novembre 2025 • 20:39Aggiornato, 10 novembre 2025 • 20:42

Schlein ai suoi: prima le regionali e la manovra, a Meloni non regalo sei mesi di campagna. Ma le associazioni si organizzano e lasciano a piedi i partiti. Tentati dal “ciascuno per sé”

«No ai pieni poteri», e fino a qui tutto bene. Ma con calma e gesso. Nel Pd la campagna per il No non è ancora iniziata. O meglio: una risposta sulla riforma Nordio non si nega a nessuno. Ma «non c’è nessuna fretta, anche i partiti della destra non si sono ancora organizzati», spiega un parlamentare molto vicino a Elly Schlein, «E poi, avete visto la segretaria in questi giorni: alza la voce sulla finanziaria, spinge sulle regionali. Il messaggio è chiaro: portiamo a casa bene la Campania e la P

