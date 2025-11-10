No alla riforma Nordio, ma con calma. Il comitato parte per il referendum, il Pd aspetta

Schlein ai suoi: prima le regionali e la manovra, a Meloni non regalo sei mesi di campagna. Ma le associazioni si organizzano e lasciano a piedi i partiti. Tentati dal “ciascuno per sé”

true false

«No ai pieni poteri», e fino a qui tutto bene. Ma con calma e gesso. Nel Pd la campagna per il No non è ancora iniziata. O meglio: una risposta sulla riforma Nordio non si nega a nessuno. Ma «non c’è nessuna fretta, anche i partiti della destra non si sono ancora organizzati», spiega un parlamentare molto vicino a Elly Schlein, «E poi, avete visto la segretaria in questi giorni: alza la voce sulla finanziaria, spinge sulle regionali. Il messaggio è chiaro: portiamo a casa bene la Campania e la P