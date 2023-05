Durante il consiglio dei ministri l’aria è stata pesantissima e la scelta è stata quella di rimandere le decisioni chiave, in particolare quella per la nomina del nuovo vertice della Guardia di finanza. Fissato alle 16, è cominciato con due ore e mezza di ritardo a dimostrazione che il dossier più complicato – la nomina del nuovo vertice della Guardia di finanza - non è arrivato chiuso all’orario stabilito. Eppure il tempo stringe: l’attuale comandante grnerale, Giuseppe Zafarana, prenderà posto alla presidenza dell’Eni il 9 maggio e entro quella data un sostituto deve esserci.

La nomina, certamente meno mediatica rispetto a quelle degli amministratori delegati delle partecipate di stato, è però considerata cruciale per i palazzi del governo. Per questo la scelta è oggetto dell’ormai consueto scontro tra Fratelli d’Italia e Lega.

I nomi sul tavolo

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, punterebbe sul generale di corpo d’armata Umberto Sirico, che può contare su un curriculum di peso in materia di lotta alle mafie, con Scico e Gico. Tuttavia, l’accordo è ancora lontano da trovarsi. Se anche il ministro della Difesa Guido Crosetto sarebbe pronto a convergere su Sirico, dentro il partito della premier c’è una fronda molto forte, capitanata dal sottosegretario con delega alla sicurezza Alfredo Mantovano, che invece preferisce Andrea De Gennaro. Fratello del superpoliziotto Gianni che fu capo della polizia sotto il governo Berlusconi e gestì il G8 di Genova, avrebbe sostenitori influenti e bipartisan.

Spunta Buratti

In questa corsa a due, però, potrebbe avere buon gioco e inserirsi un terzo contendente. Si tratta di Bruno Buratti, comandante interregionale dell’Italia centrale (ha preso il posto di De Gennaro nel ruolo) e stimatissimo dall’interno del corpo. Nato a Roma nel 1961, ha ricoperto incarichi operativi e di stato maggiore in tutti i settori del corpo. Dalla sua ha una solida formazione: laurea in giurisprudenza, scienze della sicurezza economico finanziaria e scienze politiche ed è stato membro del Comitato di sicurezza finanziaria del ministero dell’Economia.

Il suo nome potrebbe essere quello di sintesi tra le due posizioni inconciliabili, vista soprattutto l’altissima attenzione che sulla nomina c’è anche da parte del Colle. Il Quirinale spera in un successore all’altezza di Zafarana e l’indicazione sarebbe quella di far prevalere il merito delle competenze alla fedeltà politica.

Il tempo è ormai agli sgoccioli quindi servirà un altro consiglio dei ministri a stretto giro per riuscire a ultimare la tornata di nomine. La speranza è che la notte porti consiglio e si trovi la quadra su uno dei tre profili già selezionati. Qualcuno, però, dovrà cedere e anche attraverso questo passerà un bilanciamento dei rapporti all’interno dell’esecutivo.

In cdm invece si è proceduto alla nomina di ruoli meno delicati: il commissario straordinario per la siccità sarà Nicola Dell'Acqua, attualmente direttore di Veneto Agricoltura e presidente dell'associazione delle agenzie regionali per lo sviluppo agronomico.

Approvato anche il decreto legge che interverrà anche sul limite di età a 70 anni oltre cui scatterebbe il pensionamento dei direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche. Proprio questa è la cosiddetta “norma Fuortes” che dovrebbe incidere anche sulla posssibilità di spostare l’attuale amministrazione delegato della Rai Carlo Fuortes al teatro San Carlo di Napoli.

Infine, il cdm ha deliberato lo stato di emergenza di 12 mesi per l'Emilia Romagna in seguito ai nubifragi che hanno colpito la regione in questi giorni, con lo stanziamento di 10 milioni di euro per «gli interventi più urgenti, d'intesa con la Regione e in deroga alla legislazione vigente».

© Riproduzione riservata