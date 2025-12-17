piccole leadership crescono

Caccia ai riformisti, ecco la “non corrente” di Occhiuto dentro Forza Italia

Lisa Di Giuseppe
17 dicembre 2025 • 20:36

Il presidente della Calabria guarda a un’area politica non presidiata. Amarcord a palazzo Grazioli. In tanti in platea, Tajani è a Milano

Ceci n’est pas une courant, «questa non è una corrente». Roberto Occhiuto e i suoi lo ripetono a più riprese durante l’evento “In libertà”, che il presidente della Calabria ha organizzato per dare «una scossa» al centrodestra. Il dubbio è se l’incontro, che in maniera sentimental-simbolica si è svolto mercoledì 17 dicembre a palazzo Grazioli, sia l’inizio di qualcosa di più grande. D’altra parte, è appena arrivata la data del congress di Forza Italia, indetto dal segretario attuale Antonio Tajan

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth