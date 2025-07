I meno abbienti usati come un bancomat per finanziare il bonus madri e rinnovare l’Ape sociale. Il governo ha portato avanti la sforbiciata nel decreto Economia in esame al Senato

I poveri vengono usati come un bancomat da Giorgia Meloni, la “Robin Hood al contrario”, che siede a palazzo Chigi. Il suo governo toglie 48 milioni di euro dal “fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva”: 35 milioni di euro vengono presi per finanziare le misure sulle pensioni e 13 milioni di euro per istituire il “bonus Mamme”.

È tutto scritto nel decreto Economia, l’ennesimo “mancettificio” in esame al Senato, che porta la firma della presidente del Consiglio e del ministro Giancarlo Giorgetti.

Pensioni e povertà

Sembrano lontani i tempi in cui proprio con la Lega di Giorgetti sventolava l’obiettivo dello smantellamento della riforma Fornero per riscrivere il sistema previdenziale. Arrivati al governo, meloniani, leghisti e forzisti hanno dovuto fare i conti con la realtà, cercando di tenere in piedi l’esistente.

E, ironia della sorte, l’esecutivo Meloni è stato costretto a reperire le risorse necessarie a salvaguardare una riforma, la cosiddetta Ape sociale, introdotta dall’arci-avversario, Matteo Renzi.

Nel provvedimento, l’ennesimo “omnibus” di questa legislatura, è stato infatti garantito il rifinanziamento alla misura consente il pensionamento anticipato, poco sopra i 63 anni, ad alcune specifiche categorie di lavoratori, tra cui quelli che hanno svolto lavori usuranti e versato contestualmente almeno i contributi per 36 anni. Ci sono inoltre i disoccupati e i disabili (almeno al 75 per cento) interessati dall’intervento, sempre se in possesso di determinati requisiti.

Uno spettro ampio, che accompagna alcune persone nel tragitto fino alla pensione di vecchiaia (67 anni). La riforma è stata apprezzata e rinnovata dai governi di ogni colore. Compreso quello di Meloni.

Solo che, conti alla mano, nel decreto Economia mancavano 35 milioni di euro per coprire tutte le spese. E allora come si fa? Facile: è stato disposto il taglio, operativo dal 2027, al fondo anti-povertà, istituito otto anni fa con lo scopo di fornire un sostegno al reddito delle persone più in difficoltà, prevedendo allo stesso tempo un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro.

Un plafond specifico, con obiettivi ben delineati, che invece il governo Meloni usa senza troppi pensieri come un salvadanaio. C’è infatti un secondo caso che conferma la strategia di palazzo Chigi e del Mef: altri 13 milioni vengono prelevati da quel fondo per mettere a punto «l’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli».

Si tratta del “bonus Mamme”, fortemente voluto dal governo, che partirà a pieno regime nel 2026. L’intervento, secondo la definizione ufficiale fornita dal ministero del Lavoro, prevede «il riconoscimento di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o attività autonoma, a favore di lavoratrici con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40mila euro l’anno e siano madri di 2 o più figli, fino al raggiungimento dei 10 anni di quello più piccolo».

Tutto legittimo. Resta il dubbio sulle coperture individuate. Addirittura il dossier del Senato, seppure con il tono istituzionale tipico dei tecnici, lo rileva: il ricorso al fondo è approvato purché «non pregiudichi interventi già avviati o programmati su tali risorse». Bisogna insomma vigilare che non si esageri con il progressivo svuotamento di quella dotazione economica.

Chance di ravvedimento

La decisione, tuttavia, è ancora modificabile: nei prossimi giorni a palazzo Madama si voteranno gli emendamenti al decreto. Ce ne sono due, firmati dalla senatrice del Movimento 5 stelle, Elisa Pirro, e dal senatore di Alleanza verdi-sinistra, Tino Magni, che vogliono correggere il tiro, chiedendo di non toccare il fondo, ma di usare altri capitoli a disposizione per la copertura dell’ape sociale e del bonus Mamme. A partire dal “fondino”, usato spesso per coprire le spese delle manovre.

Al voto in commissione Bilancio, l’ardua sentenza. Ma risulta difficile immaginare un passo indietro da parte della destra. Non c’è solo la questione-povertà sul tavolo del decreto Economia.

Il provvedimento ha architettato un’altra operazione: fare cassa sui consumatori danneggiati da pratiche scorrette.

Per trovare la copertura alle varie misure presenti nel testo, infatti, è stato disposto un altro prelievo, questa volta di 30 milioni di euro, dalle somme provenienti dalle multe comminate dall’Antitrust alle varie aziende.

La legge indica che quelle risorse debbano prioritariamente finanziare le iniziative a favore dei consumatori per aumentare la formazione e le tutele contro i rischi di azioni sleali. Invece, sfruttando le maglie della normativa, il Mef se n’è riappropriato inserendolo nel calderone delle coperture.

Sullo sfondo resta, poi, un altro maxi-intervento: il definanziamento della linea ferroviaria adriatica per almeno 200 milioni di euro; 142 milioni andranno alla diga di Genova, fiore all’occhiello del viceministro dei Trasporti, il ligure Edoardo Rixi.

Il ministero delle Infrastrutture ha parlato di «una semplice operazione contabile che non incide sulle attività già intraprese». In attesa di risposte, resta il taglio. Come quello che colpisce il fondo anti-povertà.

