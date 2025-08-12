L’ex ministra: la propaganda contro i magistrati è l’inizio del referendum sulla giustizia. L’opposizione sta lavorando bene, sono ottimista sulle regionali, ma per l’alternativa nazionale, vedo ancora problemi. Bene un Pd di sinistra, ma la gamba moderata ha bisogno di un federatore, che non c’è

Già ministra dell’Ulivo e presidente della Commissione Antimafia, per Rosy Bindi, madre del centrosinistra di matrice ulivista, «Giorgia Meloni è caduta nella vecchia rete berlusconiana della propaganda contro i magistrati. Non portò bene a Berlusconi e non porterà bene a lei».

Perché? Per Meloni i magistrati hanno «un disegno politico» contro il governo.

I magistrati stanno applicando la normativa italiana, europea e internazionale. L’atteggiamento di Meloni è un’arma di distrazione di massa dagli errori del governo, evidenti e registrati da tutti, da magistrati italiani ma anche dalle sedi internazionali. Il più grande è l’Albania. Ma ce ne sono altri: oggi l’Italia e l’Europa sono sotto l’attacco della guerra commerciale di Trump. La sbandierata amicizia con Trump non è servita a nulla. Per ora va avanti con la propaganda, ma alla lunga non funzionerà.

Meloni fa la vittima, per ora sembra funzionare.

Crede? Sul caso Almasri chi sta smentendo l’azione del governo è il governo stesso: prima la versione del ministro della Giustizia era tutta incentrata sul formalismo giuridico, oggi invece il governo afferma che liberare un torturatore e riportarlo a casa è stata una legittima scelta politica. Non credo che agli italiani sfuggirà questa contraddizione.

L’attacco ai magistrati è l’inizio della campagna per il referendum sulla riforma della giustizia?

E qui si passa dalla politica alla democrazia. L’atteggiamento nei confronti dei magistrati da parte di tutti i governi con pulsioni autoritarie è il tradimento dello stato di diritto, fondato sulla separazione dei poteri, dove i contrappesi nei confronti dell’esecutivo sono l’antidoto alla dittatura della maggioranza. Che in questo momento invece si esercita in molte parti del mondo tra cui Italia, Ungheria, Usa. È il dato più preoccupante di questa stagione, che non a caso con gli attacchi alla democrazia vede aumentare le diseguaglianze e tornare la guerra sullo scenario mondiale. I fondamentali delle democrazie liberaldemocratiche non sono nel Dna della destra, ovunque. C’è poi lo specifico italiano. La continua delegittimazione della magistratura è una pre campagna per un referendum il cui risultato non è affatto scontato, né per il sì né per il no. Si preparano.

La magistratura non gode più della fiducia dei cittadini come ai tempi di Berlusconi. Perché?

Intanto perché la propaganda berlusconiana prosegue anche in questo governo. Sorprende, perché quando Meloni impose Nordio sembrava volesse prenderne le distanze, anche perché la cultura giustizialista della destra italiana ha radici più profonde di quelle che oggi rimproverano alla sinistra. Basti pensare al decreto sicurezza. Questa propaganda va avanti giorno dopo giorno, e calunniando calunniando qualcosa resta sempre. E poi non è facile spiegare che la forza della democrazia sta proprio nel fatto che chi esercita il potere lo deve fare nel rispetto della legge. Poi c’è certamente un problema di funzionamento della giustizia, che però più che dai magistrati dipende dai governi che non offrono strumenti adeguati. Non nego che ci siano stati casi in cui i magistrati hanno pensato di processare non i reati ma i comportamenti politici. E c’è una delegittimazione generale di tutte le classi dirigenti e quella che è sotto attacco, oggi non trova difensori. In questo caso però le opposizioni stanno facendo bene il loro lavoro.

Il centrosinistra vincerà le prossime regionali?

Sì, in un modo o nell’altro. Dico così perché mi pare di capire che in Campania qualche mediazione o compromesso si stia consumando. Invece per l’alternativa nazionale, vedo ancora problemi. A me non dispiace che il Pd sia collocato in una posizione chiara di sinistra, è il Pd nel quale mi riconosco di più. Capisco però che un centrosinistra che deve vincere contro le destre che sanno esercitare la politica delle clientele e dei rapporti con i grandi gruppi di interesse, dovrà arricchirsi di quella che viene chiamata la gamba di centro. Il problema è che quell’area è occupata da personaggi che in questo momento creano problemi più che risolverli.

Con chi ce l’ha? Renzi oggi è uno dei maggiori sostenitori dell’alleanza.

In questa fase ha l’obiettivo di essere accolto dal centrosinistra. E sa come fare, non si può negare che oggi sia quello che riesce a trovare le parole giuste per fare opposizione al governo e a Meloni in maniera efficace. Ma l’aggregazione deve essere più ampia di una forza che, ancorché rappresentata da una persona abile, sta al 2 per cento. Non basta.

Non basta a attirare i cattolici?

Il tema dei cattolici è più complesso. Sul tema della guerra, della povertà, dell’immigrazione, del lavoro, ci sono posizioni che non sono di matrice marxista ma sono radicali e forti, da sempre. La sinistra italiana è plurale, e in questa pluralità c’è anche la componente cattolica. Ma se in questo momento cerco la presenza cattolica nella società, non la trovo nei salotti, la trovo nelle frontiere, nelle periferie. Quando penso alla gamba moderata del centrosinistra penso di più alle categorie produttive. Poi c’è anche un mondo post democristiano e nostalgico della Dc, che ha comunque diritto di essere interpretato. Ma attenti a classificare i cattolici. Anzi alcune componenti del Pd fanno un uso strumentale della categoria del cattolicesimo democratico, fra l’altro smentendo loro stessi: in passato hanno fatto battaglie forti, per esempio contro le guerre in Iraq. Sulle guerre di adesso invece sono molto timidi. Io frequento questo mondo, e assicuro che rimprovera alla politica di non essere abbastanza coerente e forte da tassare i grandi capitali, chiedere il disarmo, avere una posizione chiara su Gaza.

