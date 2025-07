«Via da trans e donne troppo emancipate. Qui c’è ordine e sicurezza». Così parla Pietro Stramezzi, italiano, figlio di un dentista No-vax e sedicente conte, volto tra i più noti della nuova diaspora occidentale in Russia. È tra i primi a promuovere il “visto dei valori condivisi”, un permesso di soggiorno pensato per stranieri e apolidi che dichiarino adesione ai «valori spirituali e morali tradizionali russi» e disaccordo con le politiche del proprio paese. Il permesso, soprannominato “visa anti-woke”, dura tre anni, rinnovabile. Basta un visto d’ingresso di 90 giorni, poi si può presentare domanda. Non serve conoscere la lingua né dimostrare integrazione. Le tariffe variano, il processo è semplificato. Serve una sola cosa: allinearsi.

La “vera Russia”

Stramezzi non è un caso isolato. Sul suo canale Telegram Russia-Italia pubblica contenuti, anche in perfetto italiano, raccontando la “vera Russia”: famiglia, ortodossia, bellezza, tradizione. Non c’è traccia della guerra in Ucraina, se non nei rari post in cui l’«operazione speciale» viene nominata per accusare i media italiani di «disinformazione». La Russia, invece, è il paese che accoglie e protegge.

Secondo Important Stories, testata d’inchiesta indipendente, questa rete non è affatto spontanea. Dopo le sanzioni europee e americane contro RT (ex Russia Today), accusata di avere «sostenuto l’aggressione militare contro l’Ucraina», il canale ha cambiato strategia: invece di produrre direttamente, ha cominciato a finanziare contenuti su blog e social apparentemente autonomi. Il messaggio resta lo stesso: l’Occidente è in decadenza, la Russia è l’unica alternativa.

Immigrati leali

Giovanni Savino, professore di Storia della Russia alla Federico II di Napoli, osserva: «Questo che nei fatti è un permesso di soggiorno e risponde a due esigenze. Una è demografica: la Russia cerca da tempo immigrati leali. L’altra è simbolica: la Russia si propone come l’unico baluardo rimasto dell’Europa cristiana e omofoba».

Secondo il ministero dell’Interno russo, a nove mesi dall’introduzione del programma, 1.156 persone hanno fatto richiesta. Il 79 per cento proviene da paesi europei. L’Italia è al quinto posto, con 82 domande.

«Nei gruppi Facebook per italiani in Russia si leggono domande precise: “Come ottengo il permesso? Non parlo russo ma sono contro la propaganda Lgbt”», racconta Savino. Le risposte arrivano puntuali: link, istruzioni, contatti. È una rete, non una comunità.

Il ruolo di Butina

A guidare la campagna c’è Maria Butina, ex detenuta negli Stati Uniti per spionaggio, oggi deputata della Duma. Ha fondato l’organizzazione Welcome to Russia insieme a blogger e imprenditori europei: Alina Lipp, tedesca con cittadinanza russa, indagata in Germania per apologia di crimini di guerra; Sabrina Hare, australiana, che racconta di essere «fuggita dalle riforme liberali»; Alexander Tsiko-Stefanesco, francese, fondatore del progetto Ruspatria per aiutare i francofoni a trasferirsi in Russia.

Uno dei finanziatori principali è Martin Held, imprenditore austriaco che riceve fondi diretti da RT: oltre 45 milioni di rubli in due anni, tramite la società Fancy Nerds. Dice di vivere in Russia, ma ha appena comprato casa in Austria. I figli frequentano la scuola lì.

Nel novembre 2024, RT ha lanciato con Butina il programma Family-Russia e il portale multilingue Gateway to Russia. Ai tour partecipano volti noti della propaganda filorussa sui social: Alexandra Jost (USA), Gabriel Duvoisin (Francia), Lisa Graf (Germania), Pietro Stramezzi (Italia). Documentano tutto: esposizioni militari, battesimi ortodossi, concerti patriottici. In un video si vede il blogger americano Tofurius Crane – che dice di essere perseguitato dal Fbi per aver filmato l’assalto a Capitol Hill nel 2021 – passeggiare nel Donbass occupato con un berretto con la lettera “Z”.

La casa Russia

Ci sono anche famiglie. Come i Feenstra, emigrati dal Canada con otto figli. «La Russia è uno dei pochi paesi ancora sicuri per le famiglie cristiane tradizionali», dice il padre. Una ballerina giapponese racconta di aver scelto Mosca per «la migliore scuola di danza al mondo». Una coppia britannica denuncia la «russofobia». Una famiglia americana è «fuggita dall’agenda gender».

Pietro Stramezzi si battezza Tutto filmato, montato, tradotto, diffuso soprattutto su Telegram. Sul canale Russia Beyond, vengono diffusi, scritti in italiano, post che raccontano la cultura, le tradizioni e la bellezza della Russia senza mai nominare il regime di Vladimir Putin e «l’operazione speciale in Ucraina».

Secondo Savino, l’obiettivo non è convincere masse di occidentali a emigrare in Russia. «È improbabile che questi vlogger portino numeri significativi. Ma contribuiscono a costruire un’immagine: la Russia come rifugio per chi si sente tradito dai propri governi». Una propaganda a basso costo, ma molto efficace. «Da una parte ricorrono agli elementi più ideologizzati come valori tradizionali, l’omofobia, l’America cattiva. Dall’altro utilizzano la natura, la cultura russa (anche se è prima vittima di quello che avviene nel paese) per dare immagine russa che possa essere accattivante».

Nessuno di questi contenuti, però, racconta cosa significa davvero vivere in Russia oggi. Nessuno mostra il volto della guerra: le repressioni, la censura, la povertà crescente. È un racconto che seduce, ma non informa. Intanto, il paese da cui si fugge – l’Italia, la Francia, gli Stati Uniti – resta il luogo dove i figli di alcuni di questi promotori studiano, crescono, vivono. E forse torneranno. Perché a volte, anche nella propaganda, il ritorno è silenzioso.

