L’europarlamentare ha mantenuto l’immunità per un voto, proveniente dalla compagine conservatrice in parlamento. Immediata la reazione della Lega: «Colpa di qualcuno che si dice di centrodestra». Occhi puntati sul Ppe, che anche in commissione si erano spaccati nonostante l’indicazione del capogruppo

false false

L’europarlamentare di Avs Ilaria Salis ha mantenuto l’immunità dal processo in Ungheria, dove è imputata per lesioni aggravate e di far parte di una associazione estremista.

Così il parlamento europeo ha confermato il no già espresso in commissione affari giuridici lo scorso 23 settembre. A salvare Salis, però, è stato un solo voto ottenuto a scrutinio segreto e proveniente dal blocco di area conservatrice.

Per questo l’esito del voto ha già avuto un effetto sul centrodestra italiano, con Matteo Salvini – che con il gruppo dei Patrioti era contrario all’immunità – che ha già twittato «Col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di “centrodestra” ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!».

Sulla stessa linea anche l’eurodeputato leghista Roberto Vannacci, che ha twittato la foto di Salis scrivendo: «Vergogna».

Anche il gruppo di cui fa parte Fratelli d’Italia, l'Ecr, si era schierato contro l’immunità con il co-presidente Nicola Procaccini, il quale ha spiegato che «non pensiamo che questo luogo, il Parlamento europeo, sia il luogo per sottrarsi alle responsabilità per reati non legati ad attività politiche».

Il principale indiziato è il Partito popolare europeo: il presidente del gruppo Manfred Weber aveva schierato il gruppo per la revoca dell’immunità a Salis perché «siamo favorevoli al rispetto dello stato di diritto». Invece, un franco tiratore ha salvato l’eurodeputata di sinistra.

Del resto era già avvenuto anche in commissione. Anche lì la revoca dell’immunità era stata bloccata per un solo voto e anche lì il Ppe si era diviso e alcuni eurodeputati avevano votato a favore del mantenimento dell’immunità nonostante la posizione ufficiale del gruppo.

La posizione di Forza Italia

La questione dell’immunità a Salis è particolarmente spinosa per Forza Italia, partito del Ppe ma anche voce «garantista» dentro la maggioranza di governo (si ricorda il cosiddetto lodo Alfano, che dava l’immunità alle più alte cariche dello Stato per la durata dell’incarico, poi bocciata dalla Consulta).

Sul caso Salis si era espresso il segretario Antonio Tajani, che aveva detto che «FI voterà per la revoca dell’immunità di Salis», spiegando che il voto sarebbe stato contrario se i fatti a lei contestati fossero avvenuti dopo la sua elezione e non prima. «L’immunità non deve essere un salvacondotto», era stata la sua tesi.

Apertamente contro l’immunità si è schierata l’eurodeputata Letizia Moratti, che ha detto che «l’immunità parlamentare non può diventare uno scudo improprio».

Eppure – anche alla luce di quanto avvenuto in commissione parlamentare – è molto probabile che chi ha votato contro la linea del suo gruppo appartenga al Ppe, anche se non necessariamente alla sua compagine italiana.

Il voto tuttavia avrà riflessi anche italiani, visti i mesi di tensione latente tra Lega e Forza Italia e il silenzio degli azzurri immediatamente dopo il voto.

La reazione di Salis

Salvata per un solo voto, Salis – che era in aula – ha incassato il sostegno del suo gruppo, the Left: «Dopo mesi di pressioni e mobilitazioni, la giustizia ha prevalso sulle richieste autoritarie, con il Parlamento che ha scelto di ribadire la posizione della sua commissione giuridica (Juri)», si legge in nota. La diretta interessata ha aggiunto che «questo voto è una vittoria per la democrazia, lo Stato di diritto e l'antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona».

«Bene la difesa dello Stato di diritto su Ilaria Salis. Il voto conferma che in questo Parlamento c'è molto da fare e da lavorare, e c'è spazio per vincere e difendere l'Europa e i suoi valori. Lo abbiamo fatto e lo faremo sempre», ha detto il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti.

© Riproduzione riservata