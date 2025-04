La premier Giorgia Meloni manda un messaggio: «Pancia a terra fino a fine legislatura». Salvini ha concluso inviando un messaggio ben preciso a Meloni: «adesso abbiamo meno voti ma siamo decisivi in Italia e in Europa. i voti non si contano, si pesano, lo insegna la storia». Un avviso ai naviganti, in prospettiva di una Lega che punta a fare l’ago della bilancia. La tessera al generale dovrebbe essere il preludio della sua nomina a vicesegretario

Si è concluso il congresso della Lega a Firenze, dove Matteo Salvini candidato unico è stato rieletto per acclamazione segretario federale del partito.

In mattinata si sono susseguiti gli interventi degli ospiti stranieri, presenti quelli di Marine Le Pen e di Viktor Orban, che hanno ribadito la loro vicinanza ai «patrioti» leghisti.

Il palco, però, diventa il luogo da cui la Lega manda i suoi messaggi politici al governo e agli alleati.

Il ritorno di Vannacci

Di prima mattina è comparso il generale ed eurodeputato Roberto Vannacci, il quale si è tesserato e a cui Salvini ha concesso il palco per un intervento, in cui ha detto che «la Lega oggi è l'unico partito sovranista d'Europa che è in grado di incidere. La Lega è autonomista ma deve essere sovranista in Europa per essere autonomista in Italia» e dunque «vota convinta contro von der Leyen», perché «la crisi europea è una sua colpa, non dei dazi di Trump».

Il messaggio di Meloni

Anche la premier Giorgia Meloni ha mandato un messaggio alla Lega, in un intervento che ha indirettamente risposto almeno a una istanza, quella di rimpasto per dare a Salvini il Viminale. La premier ha detto che «siamo tra i cinque governi più duraturi della storia e dopo due anni e mezzo possiamo ancora contare sul consenso della maggioranza degli italiani», come a dire che difficilmente la compagine ministeriale potrà essere modificata.

Meloni ha ricordato che «la nostra compattezza ci hanno fatto rendere credibile l’Italia e mettere a terra le riforme, un programma che intendiamo rispettare punto per punto», poiha ricordato il premierato, la riforma della giustizia e quella dell’autonomia come trittico di misure fondamentali. Ha poi parlato di sicurezza, «combattendo l’immigrazione clandestina» e sui dazi ha sottolineato che verranno affrontati «con pragmatismo, senza allarmismo, pronti a mettere in campo strumenti negoziali ed economici per sostenire le nostre imprese». Poi è tornata a chiedere la revisione del «green deal e dell’eccesso di regolamentazione».

Il discorso di Salvini

Il discorso conclusivo è stato quello del segretario Matteo Salvini, il quale ha parlato per circa un’ora interrotto dagli applausi dei militanti in sala. La sua cifra è stata quella dell’amarcord, con una carrellata dei vecchi manifesti leghisti degli anni Novanta e ripetute citazioni in particolare a Umberto Bossi, con cui pure in passato i rapporti erano stati burrascosi. Ha citato le «radici cristiane» e ribadito l’importanza «del tema della famiglia» e dell'«autonomia, che è la salvezza di tutta Italia. Autonomia e premierato vanno avanti insieme, mano nella mano».

Il segno è stato quello del ritorno al passato, a una Lega dura e pura che volantinava contro gli immigrati e scriveva «prima gli italiani».

Poi ha attaccato la magistratura, salutando dal palco i due sindaci leghisti oggi sotto indagine: la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi e quello di Vigevano, Andrea Ceppa, ora agli arresti domiciliari. «Questa è la nostra risposta a chi usa la magistratura per fare battaglie politiche», è stata la chiosa.

Quanto alla politica nazionale, ha usato tre parole d’ordine: «Lavoro, pace fiscale e sicurezza» e proprio su questo ha fatto il passaggio più rilevante: «Piantedosi è un amico e un ottimo ministro, è stata persona leale e di fiducia, ma mio dovere ascoltare quello che gli elettori ci chiedono. Per questo di quel che mi avete chiesto parlerò sia con lui che con Meloni», ha detto, dicendo quindi che chiederà a Meloni di ritornare a guidare il ministero dell’Interno.

Gli slogan, infine, sono sempre gli stessi: pace fiscale e rottamazione delle cartelle esattoriali; attacco agli immigrati: «Non voglio che i miei figli crescano in una Italia in cui diamo pezzi di città alla gentaglia, questo è il suicidio di una cultura».

Infine, ha portato avanti il suo attacco all’Unione Europea: «Il nostro problema è la delega in bianco a Bruxelles, per qualcuno che lavora per uccidere la storia europea» e ha detto che «la Lega vuole dialogare con gli Stati Uniti, con i controdazi si raddoppiano i problemi», invece bisogna «cancellare il Green deal, il patto di stabilità e i regolamenti», questi sono «i megadazi» e «è a Bruxelles il problema per le nostre imprese, lì bisogna usare le motosega di Milei».

Tra una citazione di Martin Luther King e Nelson Mandela, Salvini ha concluso inviando un messaggio ben preciso a Meloni: «adesso abbiamo meno voti ma siamo decisivi in Italia e in Europa. i voti non si contano, si pesano, lo insegna la storia».

Un avviso ai naviganti, in prospettiva di una Lega che punta a fare l’ago della bilancia del governo e ad alzare il tenore delle sue richieste, come già sentito ieri con la volontà di ottenere il Viminale e confermare la guida di tutte le regioni del nord.

