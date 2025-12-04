Salvini sbraita sulle armi per l’Ucraina, ma alla fine dovrà piegarsi

true false

Antonio Tajani è tornato a ripeterlo: «La politica estera è di competenza del premier e del ministro degli Esteri». Sottinteso nemmeno troppo implicito: Matteo Salvini la smetta di impicciarsi di temi non di sua competenza. Eppure, un dato di fatto è che il punto all’ordine del giorno per approvare il nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina è saltato dal consiglio dei ministri di ieri. Uno slittamento tecnico e nulla più, viene spiegato, anche perché il decreto non specifica né quantifica