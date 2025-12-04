Italia

Salvini sbraita sulle armi per l’Ucraina, ma alla fine dovrà piegarsi

Giulia Merlo
04 dicembre 2025 • 20:10Aggiornato, 04 dicembre 2025 • 20:11

Dall’invio di armi allo sblocco degli asset russi, i due vicepremier hanno posizioni opposte. Crosetto annuncia la riorganizzazione «totale» della difesa per il 2026. Meloni in silenzio

Antonio Tajani è tornato a ripeterlo: «La politica estera è di competenza del premier e del ministro degli Esteri». Sottinteso nemmeno troppo implicito: Matteo Salvini la smetta di impicciarsi di temi non di sua competenza. Eppure, un dato di fatto è che il punto all’ordine del giorno per approvare il nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina è saltato dal consiglio dei ministri di ieri. Uno slittamento tecnico e nulla più, viene spiegato, anche perché il decreto non specifica né quantifica

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.