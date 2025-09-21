Salvini in ombra: La Lega del futuro è di Vannacci

true false

Una Pontida formato Vannacci. L’evento mediatico è stato organizzato in stile X-Factor, con i relatori annunciati come fossero partecipanti a un talent. E lo show è andato come previsto: l’eurodeputato e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, ha conquistato la scena, con buona pace della vecchia guardia legata alle origini bossiane del partito. Gli slogan urlati dal palco durante la due giorni sono stati vari: stop all’immigrazione, con lo spauracchio della remigrazione e la blindatura d