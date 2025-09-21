il raduno di pontida

Salvini in ombra: La Lega del futuro è di Vannacci

Stefano Iannaccone
21 settembre 2025 • 20:17

L’eurodeputato usa le parole d’ordine dei patrioti europei. Il vicepremier annuncia una manifestazione il 14 febbraio. E  Zaia minaccia Fratelli d’Italia sulle regionali in Veneto

Una Pontida formato Vannacci. L’evento mediatico è stato organizzato in stile X-Factor, con i relatori annunciati come fossero partecipanti a un talent. E lo show è andato come previsto: l’eurodeputato e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, ha conquistato la scena, con buona pace della vecchia guardia legata alle origini bossiane del partito. Gli slogan urlati dal palco durante la due giorni sono stati vari: stop all’immigrazione, con lo spauracchio della remigrazione e la blindatura d

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.