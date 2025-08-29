Il leader della Lega in Vaticano. Francesco non lo aveva mai incontrato. A pesare le sue posizioni sui migranti ma anche i rosari ostentati e il progetto di autonomia differenziata che non piace ai vescovi. I lavori del Giubileo e il carattere del nuovo pontefice sembrano aver colmato la distanza
Il ritorno del figliol prodigo. Leone XIV rompe il tabù e riceve Salvini
29 agosto 2025 • 20:17
Il leader della Lega in Vaticano. Francesco non lo aveva mai incontrato. A pesare le sue posizioni sui migranti ma anche i rosari ostentati e il progetto di autonomia differenziata che non piace ai vescovi. I lavori del Giubileo e il carattere del nuovo pontefice sembrano aver colmato la distanza