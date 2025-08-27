Il ministro dei traporti sfoggia i numeri dei cantieri, ma i dissidi con Tajani e le guerre interne al Carroccio segnalano la debolezza del leader e una maggioranza traballante, Macron e politica esterna diventano così l’arma di distrazione

Il momento in cui inforca gli occhiali e legge i dati dalle slide è l’unico in cui sfoggia i panni da ministro dei Trasporti. Matteo Salvini al Meeting di Comunione e Liberazione sciorina numeri: dalle stazioni in disuso ai cantieri attivi, dalla Tav all’immancabile Ponte sullo Stretto, «stavolta lo facciamo davvero».

Il finale di una giornata da leader in vetrina dentro una campagna elettorale in assenza di elezioni. Il Capitano si fa fotografare accanto a un ponte virtuale, mentre intorno a lui si moltiplicano le crepe. Da quelle con Antonio Tajani, di cui smentisce ogni linea decisa su gli esteri, alle grane dentro la Lega, in guerra aperta contro il generale Roberto Vannacci.

Salvini sorride, gira per cinque ore tra gli stand della fiera di Rimini dove ritrova il brivido di avere per sé tutti gli sguardi, le pacche sulle spalle i bisbigli all’orecchio: «Il Meeting è uno dei pochi luoghi in cui puoi parlare di quello che fai, al di là delle ideologie. Parliamo di ponti e di autostrade». Una promessa presto disattesa. La giornata, difatti, è di quelle che non fanno mancare niente.

Su Macron, dopo aver specificato «non dico nulla fino all'8 settembre» (quando il governo transalpino è atteso alla prova della fiducia in parlamento), torna ancora, questa volta per invitarlo «ad attraversare il ponte di Messina con l'auto, non elettrica possibilmente ma con due euro». Inutili la nota con cui la Farnesina ricorda i buoni rapporti con la Francia e la dichiarazione di Antonio Tajani: «La politica estera la faccio io».

La Lega

Salvini infatti, dallo stesso punto stampa in cui il ministro degli Esteri aveva aperto ai soldati in Ucraina per lo sminamento, ha invece frenato: «Prima la pace, poi parliamo di tutto il resto». Segnali di una gara furibonda, ma soprattutto un gioco per non parlare di una Lega sempre più in tumuto. Il caso più fresco è quello di Roberto Vannacci. Da eurodeputato non ha mai versato al partito la quota richiesta. Un dettaglio che brucia in un bilancio che ha chiuso il 2024 con un buco di 700mila euro. Casse vuote, rabbia interna, accuse sussurrate.

Così in Toscana è esploso un nuovo scontro con Vannacci protagonista, questa volta con l’europarlamentare Susanna Ceccardi. «Noi i nostri li chiamiamo militanti, non truppe. E nessuno riceve ordini», ha scritto lei in una chat del direttivo regionale. Uno schiaffo al collega, che spinge invece per liste bloccate e fedelissimi in pole position alle regionali di ottobre. Dietro, dicono da via Bellerio, ci sarebbe la regia di Salvini, che ha affidato proprio a Vannacci la campagna, scippandola alla Ceccardi. Una scelta che molti leggono così: la Regione è già data per persa, tanto vale usarla per regolare i conti interni.

Al meeting Salvini trova tempo per tornare anche sul Veneto, dove un candidato ancora non c’è: «Nelle Marche c'è continuità col governatore uscente dei Fratelli d'Italia, in Calabria col governatore uscente di Forza Italia, noi in Veneto abbiamo tanti amministratori locali in gamba da proporre come governatori del Veneto, troveremo un accordo».

La premier Meloni è ancora silente, ma non c’è da preoccuparsi, fanno sapere da Palazzo Chigi. I due, infatti, si sono sentiti telefonicamente dopo il mancato incontro tra gli stand.

© Riproduzione riservata