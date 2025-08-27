Il ministro dei traporti sfoggia i numeri dei cantieri, ma i dissidi con Tajani e le guerre interne al Carroccio segnalano la debolezza del leader e una maggioranza traballante, Macron e politica esterna diventano così l’arma di distrazione
Salvini investe tutto sul Ponte, ma la Lega esplode
27 agosto 2025 • 20:59Aggiornato, 27 agosto 2025 • 21:08
Il ministro dei traporti sfoggia i numeri dei cantieri, ma i dissidi con Tajani e le guerre interne al Carroccio segnalano la debolezza del leader e una maggioranza traballante, Macron e politica esterna diventano così l’arma di distrazione