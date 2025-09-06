Il viceministro alle Infrastrutture Rixi ha annunciato da mesi una riforma del settore, ma ancora non prende forma. Anzi la destra fatica a trovare la quadra sui presidenti della Adsp. I casi di Napoli e Palermo

L’antico sogno di Matteo Salvini era quello di chiudere i porti ai migranti. L’offensiva mediatica ha riempito il web per settimane all’epoca del governo Conte. Da ministro delle Infrastrutture dell’esecutivo di Giorgia Meloni, ha solo bloccato le nomine al vertice dei porti. La causa? La bulimia di spartizione di poltrone a destra.

Tra conflitti di interessi, tensioni nella maggioranza e scontri sulle competenze, il risultato è che uno degli asset fondamentali del paese è paralizzato. I presidenti delle Autorità di sistemi portuali (Adsp) decidono la gestione degli organismi, anche dal punto di vista economico. Ma si fa fatica a votare i nomi individuati. Il rebus si riproporrà al Senato, alla ripresa dei lavori parlamentari. A palazzo Madama, in commissione Trasporti, è infatti atteso il passaggio decisivo.

Fronte siciliano

Salvini ha scelto una modalità azzardata: chiudere l’intero pacchetto di 16 autorità portuali, senza scindere le singole situazioni. Alcuni profili individuati sarebbero passati molto velocemente. Altri no. L’ultimo caso, il più rumoroso, ha riguardato la nomina della commissaria dell’autorità del porto di Palermo, Annalisa Tardino, ex europarlamentare leghista, piazzata dal ministro delle Infrastrutture – appena dopo Ferragosto – in una casella fondamentale.

A caldeggiare la candidatura di Tardino è stato il vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, l’uomo delle nomine leghiste. La forzatura ha mandato su tutte le furie il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani (Forza Italia), che ha minacciato il ricorso in tribunale. E, dopo aver sbollito l’ira iniziale, ha ribadito nei giorni successivi che serve una «figura tecnica».

Ma la Lega, nella persona di Durigon, non è intenzionata ad arretrare. Questo complica il puzzle parlamentare. A Napoli è in corso uno scontro fratricida: la Lega ha blindato – su idea del deputato campano Gianpiero Zinzi – il nome di Eliseo Cuccaro, che fino a poche settimane fa era amministratore delegato di Alilauro, compagnia di navigazione privata che opera nel golfo di Napoli di proprietà di Salvatore Lauro, ex parlamentare di FI.

Un deputato azzurro, Francesco Maria Rubano, appellandosi ai senatori, ha attaccato: «Ci sono evidenti profili di incompatibilità sul nome indicato come presidente del porto di Napoli e Salerno». Un paradosso che gli allievi di Silvio Berlusconi adombrino possibili conflitti di interessi. Ma tant’è.

Tra i nomi in attesa della ratifica della commissione, a palazzo Madama, spicca quello di Giovanni Gugliotti, ex sindaco del comune di Castellaneta (Taranto), che ha sempre gravitato nell’area del centrodestra. Anche lui è stato criticato per un curriculum poco adeguato, essendo dipendente Inps. Di fronte alle richieste di chiarimenti sulle competenze, alla Camera si è difeso: «Ho la patente nautica da 20 anni».

È andato in porto, nel vero senso della parola, l’incarico assegnato a Raffaele Latrofa, ex vicesindaco di Pisa (si è dimesso a luglio) in quota Fratelli d’Italia: è finito alla guida del mar Tirreno centro-settentrionale. In questo caso sono state aggirate le perplessità. Così è tutto in stand-by, aumentando le incertezze e garantendo giusto l’ordinaria amministrazione. Ne sanno qualcosa, tra gli altri, Davide Gariglio, indicato come presidente dell’autorità del mar Tirreno settentrionale, Bruno Pisano (Asdp mar Ligure orientale) e Francesco Rizzo (Authority dello Stretto).

Estate al mare

Un po’ di cronistoria aiuta a inquadrare la vicenda. Tutto è iniziato a giugno, quando Salvini ha avviato l’iter da parte del ministero. Per arrivare al via libera definitivo è necessario il passaggio nelle commissioni competenti di Camera e Senato. In tanti casi ci sono stati distinguo e malumori sui curricula dei candidati. Sono state fissate le audizioni per il voto finale, che sono slittate di volta in volta.

A fine luglio è scattato il semaforo verde a Montecitorio. A palazzo Madama c’è stato il rinvio nei primissimi giorni di agosto.

La pausa estiva è diventata la scusa buona per giustificare lo stallo che, nei fatti, non riguarda solo una questione di calendario parlamentare: c’è una guerriglia politica tra alleati. I più maliziosi hanno fatto notare che lo slittamento è stato disposto dal presidente della commissione del Senato, Claudio Fazzone, parlamentare degli azzurri, molto abile a giocare sul tavolo degli incarichi. Da mesi, insomma, si attende lo sblocco dei presidenti delle Adsp.

Eppure il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, il vero braccio operativo di Salvini, sognava una riforma complessiva del sistema. Già a febbraio dichiarava: «Stiamo portando avanti un progetto di riforma dei porti, che spero si concretizzerà nei prossimi mesi».

Uno dei pallini di Rixi è la scarsa competitività con l’estero: «Oggi Rotterdam da sola movimenta più merci di tutto il sistema portuale italiano messo insieme», ha spesso denunciato prendendo a modello il caso olandese.

Ma il protagonismo del vice di Salvini al Mit ha creato qualche fastidio al ministro delle politiche del Mare, Nello Musumeci, che nella sua delega dai contorni vaghi vorrebbe dire la sua sui porti. Fatto sta che non si trova una quadra né sulle nomine né tantomeno sulla riforma.

© Riproduzione riservata