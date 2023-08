Mentre il Pd arriva a 300mila firme sul salario minimo, la premier insiste sugli italiani che non pagano il conto. Dopo l’estate militante, la segretaria dem prepara il terreno per le nuove sfide. Attesa per la festa dell’Unità

Dopo il salario minimo, gli investimenti nella sanità. E ancora: l’impegno per la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna e poi le misure per contrastare la povertà da adottare contro la cancellazione del Reddito di cittadinanza, la battaglia al fianco dei comuni colpiti maggiormente dai definanziamenti decisi nel Pnrr. L’estate militante della segretaria del Pd, Elly Schlein, è stato il primo pezzo di una campagna lunga un anno, che sfocia nelle Europee del 2024. La scadenza è decisiva: sarà il primo vero test per la leader dem. E alcuni nel suo partito non aspettano altro che il passo falso. Su tutti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Propaganda nel conto

Di mezzo c’è un autunno caldo, caldissimo per le iniziative politiche da mettere in campo contro il governo. L'ordine è di non badare troppo ai nemici interni concentrandosi soprattutto su come affrontare la destra. A Largo del Nazareno vogliono imporre l’agenda per non lasciarsela dettare dal governo. Del resto la premier, Giorgia Meloni, la butta in propaganda su qualsiasi argomento. Lo ha fatto addirittura sul conto non pagato a un ristorante da un gruppo di italiani, in vacanza in Albania. Ci ha pensato lei a saldare la cifra, in tutto 80 euro, di tasca propria, seppure tramite l’ambasciatore italiano. «L’Italia che voglio rappresentare non è una nazione che fa parlare di sé all’estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri», ha scritto Meloni sui social. «Anche questo in Italia ha creato polemica, da parte di un’opposizione che evidentemente preferisce un’altra immagine dell’Italia».

Schlein non vuole cadere nella trappola. Preferisce non buttarla in rissa e confrontarsi sui contenuti. «Si vergogna di chi non paga il conto?», chiere il deputato, Emiliano Fossi, vicinissimo alla segretaria, rilanciando: «Doveva vergognarsi anche dei migranti lasciati morire in mare, dei generali xenofobi, dei presidenti del Senato che umiliano le donne vittime di violenza, dell’inflazione al 10 per cento». Un tentativo di riportare il dibattito sul piano del Paese reale contro una propaganda, quella meloniana, dai tratti surreali.

Uniti sull’alluvione

Al netto delle cattive abitudini di alcuni connazionali, è stato salutato con soddisfazione il traguardo delle 300mila firme raggiunte per chiedere una legge sul salario minimo. «È un risultato straordinario, superiore ad ogni aspettativa», ha scritto su X (ex Twitter) Antonio Misiani, senatore dem e responsabile economico della segreteria. «Il governo e la maggioranza - ha rilanciato - finora hanno buttato la palla in tribuna. Ma questo giochino non potrà continuare all’infinito». La battaglia va avanti, insomma.

Il momento decisivo della “fase-due” della segreteria Schlein è la festa dell’unità nazionale, in programma a Ravenna dal 30 agosto all’11 settembre. Il Pd rilancerà la sfida al governo sulla ricostruzione in Emilia-Romagna dopo l’alluvione di maggio. La scelta della sede dell’evento non è stata casuale: Ravenna è uno dei luoghi simbolo di quel disastro. Nei vari incontri e dibattiti il focus sarà orientato sul pressing a Palazzo Chigi per garantire l’arrivo degli aiuti alle imprese e ai cittadini. «Risarciremo tutto, al cento per cento», ha ripetuto - in un’intervista a Qn - il viceministro delle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, uno dei fedelissimi della premier. Solo che alle intenzioni devono far seguito le azioni. Anche perché prima dell'autunno è necessario ultimare molti interventi di messa in sicurezza di fiumi e argini, ancora oggi a rischio di fronte a eventuali piogge torrenziali. Dal Pd fanno notare che è stato scaricato tutto sulle spalle degli amministratori locali. Stanno attingendo risorse da ogni rivolo del bilancio e attendono l’iniezione dei miliardi di euro stanziati dall’esecutivo, ma che non sono affluiti nelle casse dei comuni. Dal palco di Ravenna Schlein ribadirà il messaggio, offrendo la fotografia di un partito unito: la segretaria al fianco del presidente dem, Stefano Bonaccini, governatore della Regione nonché ex sfidante alle primarie.

Tutta Salute

Nella campagna d’autunno ci sarà un occhio di riguardo ai temi in comune con le opposizioni. Si proporrà in parte la strategia del salario minimo. Il Pd vuole avanzare proposte proprie per favorire una piattaforma di confronto con Movimento 5 stelle, Alleanza verdi-sinistra e Azione. Dai prossimi giorni il battage politico e comunicativo sarà concentrato sugli investimenti in sanità. I dem sono al lavoro per sfornare proposte in vista della prossima legge di Bilancio. In quella sede, ragionano i vertici del partito, bisognerà mettere in campo una serie di idee - attraverso degli emendamenti - per garantire stanziamenti adeguati alla sanità. «Faremo una grande mobilitazione come quella del salario minimo, perché finalmente la sanità diventi un tema centrale come dovrebbe essere», garantiscono fonti dem. Lo start? Ancora una volta la festa nazionale dell’unità. Nel partito si punta a seguire il “modello Speranza”, che da ministro della Salute aveva garantito un incremento degli investimenti sulla salute, facendone un punto fermo del suo mandato.

L’autunno sarà caldo poi sul fronte povertà. La cancellazione del Reddito di cittadinanza sta facendo sentire gli effetti concreti, lasciando centinaia di migliaia di famiglie senza un adeguato sussidio. E nei prossimi mesi la situazione rischia di peggiorare. Dato per assodato che il Rdc è stato archiviato da Meloni, il Pd chiederà di introdurre strumenti per sostenere i ceti più deboli. L’idea-base è quella di riprendere il “vecchio” reddito di inclusione, introdotto dal governo Gentiloni, e poi rimpiazzato dalla riforma firmata dall’allora ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.

C’è infine in ballo l’attuazione del Pnrr. Il ritocco al ribasso delle risorse da dare ai comuni non è andato giù a Schlein e ai suoi fedelissimi. Viene giudicata una «scelta tutta politica» nei discorsi interni, perché ha colpito le amministrazioni locali «che sono principalmente guidate dalle forze opposizione».

