Cosa c’entri la proposta della rottamazione dei banchi a rotelle, firmata dalla Lega, con l’idea di un ennesimo aumento della spesa a favore della sanità privata, è difficile da capire. O meglio è spiegabile solo con l’ennesimo provvedimento pasticciato del governo Meloni, ribattezzato decreto Economia, che sfida i continui richiami al rispetto istituzionale lanciati dal Quirinale. Ogni estate ha il suo dl Omnibus.

Si tratta di una sorta di manovra d’estate, ideale per infarcirla di emendamenti. Il progetto è firmato dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Puntuale si è abbattuta la colata di proposte dei senatori sul testo in esame in commissione bilancio a palazzo Madama.

Sanità formato privato

Di sicuro non passa inosservato il tentativo della maggioranza di fare un altro regalo alla sanità privata, molto cara alla destra. L’idea corre sull’asse Fratelli d’Italia-Lega. Sono due emendamenti gemelli, uno a prima firma della meloniana, Paola Mancini (sottoscritto da Guido Liris), e l’altro depositato dall’ex ministro Massimo Garavaglia insieme a Marco Dreosto.

Il titolo dell’emendamento recita: «Misure per la riduzione delle liste d’attesa e il potenziamento del sistema sanitario pubblico». Il potenziamento, però, arriva con l’innalzamento del tetto di spesa anche a favore dei privati, che passerebbe così dallo 0,4 per cento allo 0,7 per cento rispetto al «livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo stato», si legge nel testo. In termini assoluti si tratta di circa 400 milioni di euro di spesa in più per la sanità.

La misura ha una durata biennale, arrivando fino al 31 dicembre 2026. Senza dubbio non dispiacerebbe agli imprenditori del settore potenzialmente beneficiari. Su tutti l’imprenditore e deputato leghista Antonio Angelucci, re delle cliniche private, che è peraltro dello stesso partito che ha proposto l’emendamento. L’opzione è sul tavolo.

Resta da vedere se la maggioranza andrà avanti. E si andrebbe a sommare alla misura contenuta dal disegno di legge sulla concorrenza, che cristallizza il settore rispetto alla liberalizzazione prevista con una riforma del governo Draghi.

Museo enologico

Nel mare magnum del decreto Economia, c’è un’altra proposta dirompente, firmata dal senatore meloniano, Matteo Gelmetti, che prevede la spesa di 10 milioni di euro per l’istituzione del «museo nazionale del vino, dell’attività e delle tradizioni vitivinicole» da far istituire a Verona. Soldi, ovviamente pubblici, da spalmare su quattro anni, 4 milioni subito e altri 3 per il biennio 2026-2027.

Ma non è l’unico pensiero che Gelmetti rivolge alla sua provincia. C’è infatti un altro emendamento che punta a stanziare un milione di euro a favore del comune di Oppeano, 10mila abitanti, con lo scopo di costruire una palestra comunale. Certo, il percorso è complicato: la road map del decreto Economia è tutta da definire. Intanto il meloniano ci prova.

Uno dei mattatori dei decreti omnibus che si aggirano in parlamento è l’onnipresente senatore di Forza Italia, Claudio Lotito. Sebbene sia stato eletto nel collegio del Molise, non perde d’occhio la sua regione. Ecco che ha presentato l’emendamento «per la realizzazione di un parcheggio pubblico in prossimità del palazzo comunale» a Bassano Teverina, nel viterbese, amministrata da Alessandro Romoli dirigente del suo stesso partito, Forza Italia. Il costo? Un milione e mezzo di euro.

Lotito, da buon appassionato di calcio, svaria su più fronti. Vuole infatti dare vita al «fondo nazionale per la cybersicurezza del trasporto aereo» da consegnare nelle mani del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, con un esborso complessivo di 150 milioni nel prossimo triennio. E lo scatenato senatore azzurro sogna di trasformare le Marche in una regione del Mezzogiorno. Un ridisegno della geografia italiana realizzabile attraverso «l’estensione della decontribuzione Sud alle Marche, quale regione in Transizione». L’altro senatore di FI, Francesco Silvestro, prova invece a ottenere poco meno di un milione e mezzo di euro per la riqualificazione dell’area nei pressi del palazzetto dello sport in via Madonnelle a Vico Equense, in provincia di Napoli. La sua città.

Nel decreto pasticciato di mezza estate, restano altri nodi, oltre alle mancette per i territori. Il provvedimento riaffronta la vicenda, tuttora irrisolta, del payback sanitario, ossia il meccanismo secondo cui che le aziende sanitarie devono restituire alle regioni le somme eccedenti sugli acquisti di materiali. Nel 2023 il governo di Meloni aveva messo sul tavolo un miliardo di euro, garantendo che con il pagamento del 52 per cento del totale, il debito sarebbe stato sanato. Le imprese non hanno aderito alla proposta, ritenendola ingiusta: ora l’esecutivo ha abbassato la soglia al 25 per cento con un altro sconto.

C’è infine la questione infrastrutture. Il decreto toglie 250 milioni di euro alla linea ferroviaria adriatica, per spostarne 50 milioni sulla diga di Genova, mentre i restanti altri 200 milioni di euro finiscono in un fondo per altre urgenze infrastrutturali.

«La linea Adriatica non subirà tagli o ritardi di realizzazione, si tratta di una semplice operazione contabile che non incide sulle attività già intraprese da Rfi», ha garantito il ministero delle Infrastrutture guidato Matteo Salvini. Sarà. Ma da un lato ci sono i tagli messi neri su bianco in un provvedimento, dall’altro solo le promesse di futuri stanziamenti.

Intanto i leghisti lucidano un antico cavallo di battaglia: la polemica sui banchi a rotelle. Il senatore salviniano, Carlo Dreosto, ne chiede un rapido smaltimento.

