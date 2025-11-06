Sanità pubblica, debiti privati: ecco il nuovo confine della disuguaglianza

I dati allarmanti dell’ultimo rapporto Onu: la spesa sanitaria catastrofica è più elevata in Italia che in molti altri paesi dell'Unione europea e impatta particolarmente sulla vita delle persone fragili. Cresce il ricorso al credito tra lavoratrici e lavoratori precari e giovani famiglie per pagare visite specialistiche o interventi odontoiatrici. L’indebitamento legato alla salute «non colpisce in modo uniforme», ma si concentra nei quintili più bassi di reddito, in chi vive con malattie croniche, nei pensionati e nel Mezzogiorno