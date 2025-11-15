Sanità pubblica in affanno, il “modello Veneto” tra attese infinite e privatizzazione

Tra liste d’attesa, carenze di personale e crescente privatizzazione, a pagarne il prezzo sono le persone, sempre più escluse dal sistema pubblico, e il personale sanitario che ogni giorno lavora per garantire il diritto alle cure. Luisa Macor, chirurga in pensione e volontaria dello sportello per la difesa della salute pubblica:«Un signore si è rivolto da noi perché doveva fare una visita cardiologica dopo un infarto e, con la prenotazione, gliel'hanno presa ad un anno di distanza. Un'attesa inaccettabile»