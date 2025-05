«Un vero camerata non l’avrebbe mai fatto». I dirigenti Rai di fede meloniana non vanno per il sottile quando si commenta la gara del comune di Sanremo per l’assegnazione del Festival bandita dal sindaco, civico di centrodestra. A giudicare da come ne parlano i suoi interlocutori, non proprio un alleato leale: ciononostante, il servizio pubblico ha deciso di aderire alla gara di Alessandro Mager per ottenere la concessione per mandare in onda la kermesse.

È quanto ha deliberato all’unanimità il consiglio d’amministrazione della Rai ieri: una decisione abbastanza scontata per chi ha lavorato sul dossier, anche perché sono ancora in ballo la decisione del Consiglio di stato sul ricorso dell’azienda contro la decisione del comune e, soprattutto, occorre vedere l’esito della gara. Alla fine, sperano quale Mazzini, quella della televisione pubblica potrebbe anche rivelarsi l’unica manifestazione d’interesse. «E a quel punto, magari, si riescono a ottenere condizioni meno rigide» confidano dalla Rai.

Ma la prospettiva di essere “costretti” ad aderire a una gara i cui termini nei corridoi di via Asiago, dove si sono provvisoriamente trasferiti i vertici della tv pubblica, vengono definiti «inaccettabili», lascia l’amaro in bocca. O forse qualcosa di più, a giudicare dai toni con cui si parla di quella partita, quasi un ricatto, secondo qualcuno. Il comune ha chiesto di alzare il prezzo della concessione di circa un milione e mezzo di euro, avere a disposizione più biglietti da assegnare – «ne avrebbero lo stesso numero nostro, con la differenza che noi dobbiamo piazzare tutti gli ospiti istituzionali, loro qualche consigliere comunale» – e una maggiore promozione del territorio in altri programmi, di cui in realtà Rai si fa già carico.

Insomma, alla fine l’amministrazione comunale di una cittadina di neanche 20mila abitanti avrebbe messo alle strette la prima azienda culturale italiana. Eppure alla finestra c’è mezza Italia. «Ci hanno chiamato da tutto il paese per proporsi come alternativa» dice un dirigente.

Tanto rumore per nulla?

«Avrebbero potuto trattare con il sindaco nella settimana di Sanremo», dice un ex direttore. «Hanno perso tempo e ora si ritrovano in un cul de sac sotto gli occhi di tutti». «Effettivamente, però, prima di andare via da Sanremo ci penserei due volte» conferma un’altra persona che di Festival ne ha firmati parecchi. Ma le richieste del comune non sono una novità. «Niente di nuovo sotto al sole: il comune ha posto di volta in volta condizioni sempre più onerose alla Rai, ma visto il ritorno ne è sempre valsa la pena» dice Roberto Zaccaria, già presidente Rai.

L’autore di Festival si spinge un po’ più in là: «Quello della governance attuale è un chiagni e fotti. Per anni sono andati in giro a sbandierare incassi sempre più remunerativi, era nelle cose che il comune avrebbe aumentato le proprie richieste. Anzi, devono ringraziare che non abbiano chiesto di più».

Effettivamente, da qualche lustro a questa parte, dal punto di vista economico, Sanremo è passato dall’essere una zavorra al grande investimento che tiene a galla i conti Rai: l’ultima edizione si è conclusa con 65 milioni di euro di incasso, a fronte di costi per 25 milioni di euro. Un margine di 40 milioni.

«Un numero che un altro posto potrebbe non garantirti. E poi, magari qualcuno mette su un nuovo Festival parallelo», continua il ragionamento il dirigente di via Asiago. È anche per questo che il Cda, per il momento, ha messo da parte la fiducia con cui inizialmente la governance parlava di una possibile location alternativa.

Insomma, il coraggio di spostarsi dalla Liguria non c’è e in attesa di tornare (forse) al tavolo delle trattative in extremis, la Rai si gioca la carta del vittimismo. Dimenticando però di tirare in ballo un grosso credito che detiene nei confronti del comune: i fondi – parte della concessione – che nei decenni scorsi sono fluiti da Roma in direzione Liguria per la costruzione di un nuovo teatro. Soldi finiti nel nulla, visto che del nuovo teatro non c’è traccia e si continua a pagare – anche se controvoglia e con polemiche continue sulle condizioni difficilissime in cui versa l’attuale location – la famiglia Vacchino, proprietaria dell’Ariston.

La gara si chiuderà il prossimo 19 maggio, il 22 arriverà il giudizio del Consiglio di stato (e, a seguire, una nuova riunione del Cda). Il periodo è complesso, ieri il Movimento 5 stelle ha passato in rassegna la performance dei programmi che dovrebbero garantire l’informazione sul referendum. «Dal 9 aprile al 9 maggio per quanto riguarda le trasmissioni in un mese abbiamo avuto solo un passaggio rispettivamente a Porta a porta lo scorso 30 aprile, e poi Tango, Agorà, Alieno in patria, Il Cavallo e la Torre. Qualcosina in più a Tg3 Linea Notte». Poca roba. Ora su Sanremo deve filare tutto liscio.

