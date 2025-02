Al dibattito, una dozzina di “fratelli” precettati da figuranti. Ma non parla nessuno, neanche la ministra. Salvini sui social: non si dimetta. Le minoranze attaccano la premier: ora spieghi perché non è in grado di farla dimettere. In aula Schlein e Conte. Il voto slitta in avanti

«Ma lei, presidente Meloni, è ricattata dalla ministra Santanchè?» In altri giorni una frase così, pronunciata nell’aula di Montecitorio – da Tony Ricciardi, Pd – avrebbe scatenato le escandescenze della destra. Invece nel pomeriggio di lunedì, al dibattito generale sulla mozione di sfiducia alla ministra del Turismo (proposta dal M5s, firmata anche da Pd e Avs, è la terza dall’inizio dell’anno, un record), dagli scranni della maggioranza tirava aria da «Madonna che silenzio c’è stasera»: freddo, mutismo e rassegnazione.

Fratelli d’Italia ha precettato una sfortunata dozzina di deputati: tutti romani, tutti silenziosi, zero iscritti a parlare. Gli alleati non ci sono: niente leghisti (Stefano Candiani entra in aula ma subito scatta via, Simonetta Matone resta in Transatlantico), solo Matteo Salvini sui social dice che «non vedo perché uno si debba dimettere per un avviso di garanzia o per un rinvio a giudizio».

Lui non l’ha fatto. Di forzisti neanche l’ombra. Nemmeno uno di Noi moderati, gentiluomini garantisti che in genere si spendono per i colleghi nei guai.

La ministra c’è e non c’è

La ministra c’è, in raggiante tailleur panna, lo stesso con cui il giorno prima ha ballato con Pulcinella alla fiera del Turismo di Milano (le battute si sprecano). Ma anche lei è come non ci fosse: per tutta l’ora in cui si parla di lei armeggia con il cellulare, non alza lo sguardo, giusto un’occhiata trucissima verso Vittoria Baldino, M5s, la prima a darle dell’«abbarbicata alla poltrona». Santanchè scrive. Prende appunti per la replica che ha promesso di fare, quando sarà il momento del voto: una replica che preoccupa palazzo Chigi, che da Santanchè sa di potersi aspettare di tutto.

Anche nei banchi del governo c’è il deserto dei Tartari: solo due ministri. Nello Musumeci, che qualche volta la guarda comprensivo e, a distanza, il ministro dei Rapporti con il parlamento Luca Ciriani, immobile, impassibile, imperscrutabile. Due sottosegretari, Vania Gava e Marcello Gemmato: e anche loro, affondati negli smartphone, ci sono ma non ci sono.

Non si può dire che le opposizioni siano in grande spolvero: in sessanta fra M5s, Pd e Avs. Iv, Azione e +Europa non mandano nessuno, aborrono i toni giustizialisti, ma alla fine voteranno la sfiducia. Però ci sono Elly Schlein e Giuseppe Conte ad applaudire platealmente gli interventi. E così sottolineare l’investimento politico sulla vicenda.

Dunque, pazienza se anche stavolta le opposizioni saranno sconfitte, il punto non è questo. Questa mozione, che all’inizio faceva storcere il naso a tutti i non grillini, ora casca a fagiolo per continuare a tenere sotto pressione la premier «fuggitiva», che ha cancellato le trasferte per tenere il guinzaglio corto ai suoi.

Che le scaricano guai, uno dopo l’altro: il torturatore libico liberato, lo spionaggio di stato, la pubblicazione delle chat in cui i suoi “fratelli” insultano Salvini. E pure la ministra Santanchè che “intigna”, che disprezza il suo partito (al cui indirizzo ha scoccato un letterale e fascistissimo «me ne frego»). E che aspetta di vedere se a marzo sarà rinviata a giudizio per l’odioso reato di truffa allo stato. Forse, forse, allora si dimetterà. lo ha promesso a Meloni a mezzo Ignazio La Russa. Ma chissà.

Obiettivo Meloni

È Meloni il vero obiettivo delle opposizioni. Parlano in sette: quattro M5s, due Pd, un Avs. Sono d’accordo a tenere bassi i toni giustizialisti e a chiedere dimissioni per «indegnità» politica della ministra. Ma il bersaglio grosso è la premier. «La smetta di giocare a nascondino con le sue responsabilità, è troppo facile metterci la faccia solo quando e dove le conviene e dileguarsi quando la sceneggiatura non è ben orchestrata», attacca Baldino. «Va a dire urbi et orbi che non è ricattabile. Chi la ricatta? Qualche suo collega di maggioranza? Per questo non riesce a pretendere le dimissioni della sua ministra?».

Ricciardi: «Perché Sangiuliano è stato fatto dimettere? Perché lei no? Sangiuliano è un gigante di etica pubblica o forse Santanchè muove leve di ricattabilità che Sangiuliano non possedeva?» Urca. Filiberto Zaratti, Avs, gira il coltello nella piaga: a pensare che dovrebbe dimettersi è «il 71 per cento degli italiani», e «il 58 dei vostri elettori».

Andrea Quartini, M5s, attacca sull’incoerenza: «Lei, con i suoi “garantisti”, pretendeva dimissioni a ogni piè sospinto» segue elenco: «Lamorgese, Speranza, Conte, Azzolina, Morra, Tridico, Di Stefano, Bonafede, Di Maio, Fioramonti, Boschi, Terzi». Il dibattito finisce fra i «vergogna, vergogna» che inseguono la ministra mentre si dilegua. Il presidente di turno Fabio Rampelli finge stupore: «Scoprite oggi che ci si può prenotare per la replica anche nella seduta successiva?»

Ma quando? Le opposizioni sperano mercoledì, ma il calendario d’aula è fitto. La maggioranza vuole rimandare un dibattito che imbarazza. Una settimana «Santa» di passioni tristi. Federico Fornaro (Pd) ipotizza: «Proveranno a farlo slittare alla prossima settimana». Ciriani, fuori dall’aula, ostenta sicurezza: «Eravamo pronti anche martedì» ma aggiunge «se non si troverà spazio in questa settimana si può fare anche la prossima», comunque «quel giorno saremo tutti pronti».

Lunedì 10 febbraio pronti non erano. Tutto normale, per Rampelli: «Certi lunedì ci sono cinque deputati, stavolta anzi c’era il pienone». Ma la coscrizione arriverà, la maggioranza sarà costretta a prendersi i fischi per una ministra che dei suoi francamente «se ne frega». Se ne andrà, forse, comunque quando lo dice lei.

