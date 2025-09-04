Il responsabile Sud: «Ha vinto l’unità del partito e della coalizione» «La sinistra dem non è sconfitta, la corsa di Roberto è una bella vittoria»

Marco Sarracino (deputato e responsabile Sud del Pd, ndr), in Campania hanno vinto i cacicchi?

No, non hanno vinto i cacicchi. Ha vinto l’unità del Pd e l’unità della coalizione, fondamentale per vincere le prossime elezioni, non solo in Campania ma anche a livello nazionale. E poi voglio cogliere con ironia una buona notizia: da oggi in poi pare che non saremo più «un partito di imbecilli».

Così vi definisce De Luca. In realtà continua a dirlo. Anche che Fico non ha nessuna esperienza di governo.

La prima volta che De Luca si è candidato a governare qualcosa, e probabilmente io non ero ancora nato, chiunque avrebbe potuto dire lo stesso di lui.

Fatto sta che in Campania ora avete non più un De Luca, ma due: uno che fa una lista, uno che fa il presidente del Pd regionale.

Il segretario regionale sarà De Luca, Piero, ma il presidente della regione si chiamerà Roberto Fico. E per chi come me lavora a quest’ultimo risultato da cinque anni, è una bella giornata. La candidatura di Fico favorirà un radicale rinnovamento nella regione, di cui c’è tanto bisogno. La sua postura è molto diversa da quella che abbiamo visto in questi anni: tra le sue doti ha quella di rappresentare la politica in modo più umile, al servizio delle persone. La sua candidatura è credibile su temi che per il Pd sono urgenti: la sanità, le liste d’attesa, su cui cè da fare molto di più, i trasporti, in particolare c’è una rivoluzione da fare alla Circumvesuviana, che è una delle linee peggiori d’Europa. E sul lavoro: questioni che vanno affrontate con uno spirito differente assieme ai sindacati.

L’accordo con De Luca non è una sconfitta per Schlein, che era partita da un avviso di sfratto a «cacicchi e capibastone»?

Nessuno fermerà la battaglia che io e altri compagni abbiamo condotto in questi anni per il rinnovamento del Pd a Napoli e a Roma, dove credo sia utile anche discutere su come si selezionano le classi dirigenti. Per quel che mi riguarda vanno selezionate sulla qualità delle battaglie politiche che fanno.

In politica contano i voti, De Luca i voti ce li ha.

Il Pd è il primo partito in Campania. Questo non è solo il frutto del lavoro di una singola persona ma di un’intera comunità che conduce battaglie sui territori e a livello nazionale. La nostra proposta politica è risultata vincente alle ultime europee e anche alle amministrative grazie a una nuova proposta politica a livello nazionale, incarnata dal gruppo dirigente di Elly Schlein, a candidature molto radicate nel territorio ma anche molto apprezzate dal voto di opinione, penso al boom di Sandro Ruotolo.

Dunque il patto interno del Pd non è un passo indietro rispetto a quello che Schlein ha promesso all’inizio del mandato?

Sono sicuro che con la presidenza di Fico e con un Pd che rinnoverà anche i suoi organismi territoriali nelle province, saremo nelle condizioni di fare quello che abbiamo promesso alle primarie.

Il Pd campano uscirà da un commissariamento contestato.

Non nascondo una diffusa delusione per il lavoro di Antonio Misiani. In particolare dai più giovani, che a oggi non sanno neanche se possono iscriversi al Pd, e di quelli che si erano avvicinati grazie ad Elly Schlein. Ma ricostruiremo tutto.

Il Pd ha un problema con chi ha molti voti personali. In Puglia Antonio Decaro rilutta a correre per la presenza di Nichi Vendola nelle liste Avs.

C’è un tema di debolezza dei corpi intermedi in tutta Italia. Oggi è più importante fare il sindaco che guidare una forza politica. È quest’idea che va capovolta. C’è chi pensa al rapporto personale con gli elettori, per me i partiti sono più importanti se vuoi costruire un rapporto vero con la società. In Puglia confido nella saggezza delle parti in causa. Perché parliamo di un regione governata bene dal centrosinistra e dal Sud può partire la risposta più forte al governo Meloni. È il Sud che più di tutti in questi tre anni è stato mortificato, e il governo Meloni non si fermerà qui. Il ministro Roberto Calderoli ha annunciato che a settembre tornerà in parlamento con l’autonomia differenziata. Ci troverà di nuovo ai nostri posti, daremo di nuovo battaglia.

Nascerà una nuova Campania, fra il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il possibile presidente Fico?

C’è una nuova storia per questa regione in cui il popolo che ha sostenuto Schlein in queste primarie dovrà essere protagonista. Io e altri compagni lavoreremo per questo.

Dunque la sinistra fa male a essere delusa?

Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Alla fine in questi cinque anni e fino a qualche settimana fa, nessuno avrebbe immaginato che Fico diventasse presidente della regione, eravamo in pochi a crederci. E questa io la rivendico come una grande vittoria politica per realizzare le cose per cui ci battiamo.

Nella vostra base c’è malumore. Si esprimerà nel non voto al Pd?

Se ci dovesse essere, siamo tutti impegnati a recuperare ogni singolo voto al Pd. Siamo donne e uomini di partito. Metteremo in campo una lista estremamente rinnovata.

Dove però si saranno trasferiti tutti gli ex sostenitori di De Luca.

La sfida è esattamente questa: riuscire a fare sì che una nuova classe dirigente arrivi anche in consiglio regionale.

Se le regionali non vanno bene?

A questo giro il centrosinistra è competitivo in tutte le regioni che vanno al voto. Cosa che in passato non era, se pensiamo alle sconfitte nette subìte in Calabria e nelle Marche. Oggi quelle partite sono aperte.

