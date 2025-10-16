Prima lo staff, poi la sanità: altri consulenti per Schillaci

true false

Una certezza, prima della manovra, è arrivata per la sanità italiana. Non sono le assunzioni di medici o infermieri, né il potenziamento delle strutture sanitarie sui territori più difficili. Modificando il regolamento interno del dicastero, al ministero della Salute di Orazio Schillaci, stanno per essere messi a disposizione ulteriori fondi per gli staff. E ora potrà insediarsi anche un viceministro. Il contingente degli uffici di diretta collaborazione potrà crescere di 10 unità: da 120 si arr