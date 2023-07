Il governatore non è pregiudizialmente contrario all’autonomia, è contrario a questa autonomia: come del resto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e buona parte dell’ala riformista

«Prima portatemi da Maradona». Quando arriva ai Quartieri (nel senso di Spagnoli ma qui a Napoli si chiamano quartieri e basta), prima di entrare alla Fondazione Foqus dove da due giorni il Pd ha organizzato una maratona di interventi contro l’autonomia differenziata, Elly Schlein onora l’usanza del luogo: fa il pellegrinaggio a quella che ormai si chiama piazza Maradona, in realtà è uno spiazzo di via De Deo. Su una facciata di un palazzo c’è l’enorme murales del “pibe de oro”, sta lì dalla morte della divinità del calcio, ma dalla vittoria dello scudetto è un luogo di culto. Come un rito propiziatorio, prima di tuffarsi nella corte di Foqus, strapiena per l’occasione e stracalda per Caronte.

Ma la sua scommessa l’ha già vinta: la segretaria ha voluto che una tappa clou dell’«estate militante» del Pd si svolgesse a Napoli, territorio che un «cacicco doc» come il presidente Vincenzo De Luca considera suo, al punto da percepire l’organizzazione dell’evento come una sfida. Il presidente ha fatto di tutto per far fallire la kermesse. Venerdì, il primo giorno dei dibattiti, ha piazzato un consiglio regionale e inchiodato ai loro doveri i consiglieri, per evitare che andassero a baciare la pantofola alla segretaria. Poi ha fatto firmare a tutti loro, più i segretari provinciali dem, un documento che chiede di chiudere il commissariamento del partito campano, affidato a Antonio Misiani, uomo di polso, area Orlando.

Tradotto, significa riportarlo presto nelle mani di un famiglio del governatore. Tutta questa ammunina però non ha fruttato granché: tre consiglieri ieri sono comunque arrivati a applaudire Schlein, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (ma uno degli ammutinati è il fratello Massimiliano). E a salutare Marco Sarracino, responsabile Sud e organizzatore delle due giornate. Sotto lo sguardo soddisfatto del giornalista Sandro Ruotolo, il primo a chiedere alla segretaria di fare piazza pulita dei signori delle tessere, ieri qui nei panni del conduttore della matinée. In prima fila c’è Dario Franceschini, uno dei pochi big che sostengono Schlein. Presenza discreta, silenziosa, ma significativa: circolava voce di un suo ripensamento. Invece è qui ad applaudire.

«Fermate il ddl Calderoli»

Il paradosso è che fra Schlein e De Luca non c’è dissenso di merito sul ddl Calderoli. O, meglio, giusto un filo.

Il governatore non è pregiudizialmente contrario all’autonomia, è contrario a questa autonomia: come del resto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e buona parte dell’ala riformista. Ieri la segretaria ha fatto un numero contro il governo: il ddl, ha detto fra gli applausi, «è un ricatto della Lega a Giorgia Meloni. Ma rischiamo che, nella debolezza di Meloni, questo progetto possa trovare il supporto in parlamento. Fermatevi».

Poi alle altre opposizioni, che hanno partecipato a questa due-giorni (il rossoverde Peppe De Cristofaro, la renziana Elena Bonetti, il grillino Roberto Fico) insieme alle associazioni: «Dobbiamo essere l’intoppo», «Mettiamoci di traverso e fermiamoli per difendere l’unità del paese. A Giorgia Meloni dico: non si governa contro gli italiani ma per gli italiani, non si governa contro il sud ma per il sud».

Si vedrà quello che succederà in parlamento. Intanto da martedì in commissione alla Camera inizia l’iter del testo delle minoranze (tranne Iv) sul salario minimo. La maggioranza è pronta a votare un emendamento per abbatterla: ma in queste ore gli opinionisti di sua maestà Meloni fanno fatica a difendere le posizioni.

Per ora la segretaria ha segnato un punto nel match interno. A Napoli sono venuti i più autorevoli riformisti del Pd, cioè quelli che non l’hanno sostenuta al congresso. E sono stati pure applauditissimi. Venerdì si è collegato il presidente della Puglia Michele Emiliano, ieri c’erano Bonaccini, il sindaco di Bari Antonio Decaro. Non solo quelli del sud: parla il senatore Alessandro Alfieri, nato a Varese («Non siamo contro l’autonomia, ma il ddl Calderoli è una porcata») e Pina Picierno, che invece è di Teano e a Foqus è di casa, per questo è l’unica che arriva in auto senza incagliarsi nei vicoli.

Bonaccini e Decaro non rinunciano a un tentativo di ricucitura con De Luca. Il primo: «Se ci dividiamo tra di noi, sarà il più bel regalo alla destra per lasciarla al governo i prossimi venti anni». Il sindaco dal palco ricorda uno scheletro nell’armadio, la riforma del Titolo V della Costituzione, approvata da un governo di sinistra: «Se non avessimo inseguito la Lega non staremmo qui a parlare di autonomia». A margine anche lui fa il pontiere: quella di De Luca è «un’assenza che pesa. Faccio appello a tutti a superare le divisioni interne».

Quando la compagnia si scioglie nei vicoli a caccia di pranzo, Alfieri, Bonaccini e Decaro incontra i consiglieri regionali ammutinati. Alcuni dei quali, peraltro, grandi portatori di voti. Se per il terzo mandato in regione, obiettivo di De Luca che forse interessa anche al presidente emiliano e quello pugliese, c’è tempo, più vicine invece sono le europee. Serve a tutti tenere un filo di dialogo, e a occhio anche alla segretaria la cosa non dispiace troppo.

© Riproduzione riservata