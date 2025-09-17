Italia

C’è ma ancora non si vede: l’alleanza progressista alla prova delle regionali

Daniela Preziosi
17 settembre 2025 • 20:38

Schlein convoca la direzione martedì prossimo, a sette mesi dall’ultima volta. Dissenso silenziato: c’è la campagna elettorale e si aspetta il voto delle Marche

Il risultato delle Marche mette in ansia Elly Schlein. Eppure martedì prossimo, alla direzione, spiegherà che le regionali ancora da giocare sono già una vittoria: la vittoria è «aver chiuso le alleanze regionali in tutte le sei regioni che vanno al voto», «aver costruito alleanze inclusive e competitive, con l’obiettivo di costruire una prospettiva di speranza e battere queste destre». È stata una faticaccia, per lei e per Igor Taruffi, il responsabile dell’organizzazione che dalla Toscana alla

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.