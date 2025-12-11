Italia

Il campo largo traballa: “Giuseppi” piccona, Schlein resta unitaria

Daniela Preziosi
11 dicembre 2025 • 20:39

La leader prepara la relazione all’Assemblea con cui sfiderà Meloni. Niente beghe dem: attaccherà la manovra e i fallimenti del governo

A brigante brigante e mezzo, diceva il presidente Pertini. Dunque a «polarizzatrice» Elly Schlein, polarizzatore e mezzo, Giuseppe Conte. Il giorno dopo le dichiarazioni eclatanti (giudizio unanime a sinistra, ma gli aggettivi usati sono diversi) del leader M5s su Donald Trump e l’Ucraina («lasciamo che a condurre il negoziato siano gli Stati Uniti»), nel Transatlantico di Montecitorio gli alleati versano otri d’acqua sul fuoco. «Conte fa Conte», si ragiona nei capannelli. «Ora vuole polarizzare

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.