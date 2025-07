Bene che vada per Elly Schlein sarà un altro rospo da ingoiare. Oggi pomeriggio il sindaco di Milano Beppe Sala parlerà al suo consiglio comunale. Alla sua maggioranza deve offrire dettagliatamente la sua «lettura» della tonnellata di atti della procura secondo la quale, in mezzo scambi di cortesie e consulenze fra architetti e costruttori, immancabili e forse inevitabili conflitti di interessi, ci sarebbero anche alcuni reati odiosi, particolarmente a sinistra.

Senza troppa convinzione

Meno impegnative invece le risposte che dovrà dare all’opposizione: la destra chiede le sue dimissioni, ma in maniera sempre meno convinta, tant’è che fra le sue file si è improvvisamente svegliato un filone garantista. Benvenuto sempre, anche se se ne indovina la ragione non disinteressata: andare al voto anticipato senza uno straccio di candidato non è un buon viatico per riprendersi la città.

Quanto ai Cinque stelle, anche loro richiedenti dimissioni, i rapporti con il Pd sono tesi ma comunque calmierati dal via libera che negli scorsi giorni in Campania Schlein (e il presidente uscente Vincenzo De Luca) hanno dato alla candidatura di Roberto Fico. Con una provvidenziale coincidenza di tempi con la vicenda giudiziaria milanese.

Quanto alle accuse nel mucchio, persino di Giuseppe Conte, non si capisce perché il Pd non fissi da qualche parte un avviso che dovrebbe aver insegnato un po’ di temperanza ai grillini: «Parlateci di Bibbiano».

Ieri sera il sindaco ha incontrato i principali esponenti dem milanesi: il segretario metropolitano Alessandro Capelli, la segretaria regionale Silvia Roggiani, la capogruppo in consiglio comunale Beatrice Uguccioni. La linea dei tre è quella di Schlein, con i quali in queste ore infatti ha un filo diretto. Si può riassumere in «cambiare e sfiammare». Il Nazareno non ha altra strada che sostenere il sindaco. Un passo indietro per l’uomo sarebbe un grande salto nel buio per il partito di maggioranza a palazzo Marino, con sicuri contraccolpi a Roma.

Però, per sottolineare la propria estraneità al sistema ipotizzato dalla procura, il Pd ha bisogno di portare a casa e «comunicare in maniera chiara» un cambio di fase della sindacatura sul «Modello Milano», sul «diritto all’abitare» e su una rigenerazione urbana dal volto più sociale: più attenzione alla città pubblica, dalle piscine al verde. Il Pd di Milano ci si stava già lavorando, prima che le carte della Procura rendessero questo cambio indispensabile.

Poi, poi si fa per dire, c’è il dossier San Siro. Il Pd non lo considera un «male assoluto», come alcune semplificazioni mediatiche mirano a far credere. Il Pd milanese, anche l’area non riformista, dunque l’area di Schlein, resta comunque riformista.

Ma sul punto chiede innanzitutto di «sdrammatizzare», rinunciare allo scontro con la magistratura, verificare con attenzione, e collegialmente – parola chiave dei conflitti fra Pd e Sala – tutto l’ingranaggio che si sta muovendo. Aspettare l’autunno dunque, magari anche per capire nel frattempo se i pm hanno ancora qualche coniglio nel cilindro.

Il sindaco dunque oggi deve esporre un programma per gli ultimi due anni di sindacatura, concordato con i dem e il resto della maggioranza. Nessuno può perdere la faccia: non il Pd di Schlein che, senza entusiasmo, sostiene un sindaco indagato con cui molte volte si è scontrato proprio sul modello di sviluppo della città (a volte anche in maniera pirotecnica, come è successo sul Salva Milano, votato in maniera bipartisan alla Camera, poi spiaggiato al Senato).

Sala, dal canto suo, non può rimangiarsi lo stile decisionista che esibisce come una medaglia al petto, né l’accelerazione su San Siro. Tirare a campare per i prossimi due anni sarebbe del tutto controproducente per il suo futuro politico. Che fino a ieri sembrava incerto e confuso: si è offerto di fare il federatore del centro, nessuno gli ha dato retta, neanche quel Matteo Renzi che oggi lo elogia e lo difende.

Invece l’inchiesta, per eterogenesi dei fini, l’ha improvvisamente rilanciato: ora è un amministratore perseguitato dalla magistratura, vittima del giustizialismo populista, a cui hanno espresso solidarietà bipartisan ex premier e ministri, vittima anche del Pd che – nella sua versione – maltollera la sua efficienza manageriale ambrosiana: un nuovo, insperato profilo perfetto per un leader liberale. Sala mette questo sul piatto: continuare a modo suo, senza logorarsi né disperdere l’ondata di consenso che crede di aver raccolto dalle parti più disparate; o lasciare.

Clamorosamente, per rilanciarsi. Lasciare il Pd in mezzo ai guai. Comunque vada, per Schlein è, appunto, un rospo da ingoiare. Come altri che, in questi mesi, le hanno fatto misurare la distanza fra la leadership recitata in tv e ai comizi, e quella praticata nel Pd reale e realizzato. Per lei quello che succederà oggi a Milano assomiglia a quello che sta succedendo nelle regioni al voto: un potente bagno di realtà per la leader dem e aspirante premier.

Obiettivi elettorali

Alle regionali d’autunno Schlein punta al 5 a 1 contro la destra. Un obiettivo a portata, ma per il quale, se raggiunto, dovrà ringraziare anche quei potentati che aveva promesso di combattere il primo giorno della sua segreteria. E ringraziare la minoranza interna, politicamente distante da lei: i riformisti dei candidati Eugenio Giani, Antonio Decaro e Matteo Ricci. Milano e le regionali possono essere per Schlein un disastroso ridimensionamento delle velleità di rinnovamento. O un esame di realtà, un allineamento fra teoria e pratica, che per paradosso può irrobustire la concretezza della sua leadership. Caratteristica che non tutti le riconoscono.

