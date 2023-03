Nelle ore in cui ha promesso di definire «gli assetti» del nuovo Pd, Elly Schlein inaugura un lunghissimo tour delle amministrative, che durerà fino alle soglie dell’estate. Oggi Stefano Bonaccini torna dalla sua visita istituzionale, da presidente dell’Emilia-Romagna, in Texas.

Subito i due dovranno confrontarsi per chiudere gli accordi sulla nuova segreteria (i nomi sono attesi per domani) e sugli uffici di presidenza dei gruppi di camera e senato, al cui capo sono stati eletti Chiara Braga e Francesco Boccia (dovrebbero essere definiti la prossima settimana).

Ma intanto oggi, alle sei del pomeriggio, Schlein sarà a Trieste a piazza della Borsa; e alle otto a Udine, al Palamostre, dove si voterà anche per il comune. La campagna elettorale inizia subito per la segretaria. Da oggi fino a fine giugno la sua agenda sarà punteggiata di appuntamenti con candidati di regionali e amministrative. Oggi sarà accanto a Massimo Moretuzzo, il candidato autonomista che domenica 2 aprile e lunedì 3 sfiderà il leghista Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle regioni.

Moretuzzo, segretario regionale del Patto per Autonomia, ha messo insieme un centrosinistra largo, con M5s, Alleanza Verdi e Sinistra, Slovenska Skupnost, Open Sinistra Fvg e con l’appoggio esterno da parte del Partito Animalista. Ma la sfida con la destra in questa regione è diventata proibitiva.

I tempi di Riccardo Illy e Debora Serracchiani sembrano lontanissimi, anche se Moretuzzo promette di «fare di tutto per far vincere l’improbabile». Fedriga domani sarà a Udine con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Non sono gli avversari a dargli preoccupazione: nella coalizione di destra la sfida è tutta interna, fra la Lega in caduta di consensi e FdI in irresistibile ascesa.

Inizia dunque qui la serie di voti delle amministrative, appuntamenti elettorali che precedono quello cruciale per il nuovo Pd, e cioè le europee della prossima primavera, il vero esame della nuova segretaria.

Dopo il Friuli, il 14 e 15 maggio si vota in 598 comuni (gli eventuali ballottaggi saranno il 28 e 29 maggio), il 21 tre comuni del Trentino-Alto Adige ed uno della Valle d’Aosta, il 28 e 29 maggio toccherà a 39 comuni della Sardegna e 128 della Sicilia. A giugno, il 25 e il 26, vota invece la regione Molise, fin qui solidamente nelle mani della destra.

Schlein prende le redini del partito ed eredita corse già avviate dal suo predecessore Enrico Letta. Degli accordi, città per città, si è occupato fin qui Francesco Boccia, oggi presidente dei deputati ma fin qui responsabile degli enti locali. Boccia resta il dirigente dem che ha i rapporti più cordiali con Giuseppe Conte, di cui è stato ministro. Grazie a questo, qualche alleanza è arrivata: a Brindisi, Teramo, Catania e Pisa.

Anche Ancona a rischio

Ma sulle altre città pesa la scelta competitiva del presidente dei Cinque stelle: nel voto locale il Movimento non ha molto da perdere, quindi intende evitare di regalare voti e successi al Pd, diventato troppo insidioso con una segretaria che guarda a sinistra e che è naturalmente attrattiva per l’elettorato ambientalista. Da qui alle europee questa sarà l’antifona, salvo casi particolari.

Niente accordi dunque ad Ancona per le urne di metà maggio. Il capoluogo della regione retta da Francesco Acquaroli, considerata il «laboratorio» di FdI, rischia di non restare al centrosinistra. La sindaca Valeria Mancinelli chiude il suo secondo mandato, le primarie hanno indicato come candidata la sua assessora Ida Simonella. Il M5s invece andrà per conto suo. La destra punta su Daniele Silvetti, in campo già da settimane. Niente accordi a sinistra neanche in altre città: non a Vicenza, Treviso, Sondrio, Imperia, Massa, Ragusa, Siena, governate fin qui dal centrodestra; né a Brescia e Trapani, governate dal centrosinistra.

Per il Pd si prospetta dunque una mezza via crucis. E anche per la sua segretaria, che farà fatica a raccogliere risultati positivi per la coalizione, e dovrà puntare a far pesare nelle urne almeno l’effetto della svolta. Il contrario, almeno nei pronostici, di quello che era successo a Letta, che prima della sconfitta nera delle politiche del 25 settembre 2022 e delle regionali di Lazio e Lombardia, aveva invece mietuto importanti vittorie in città-simbolo (Roma, Bologna, Torino, Napoli).

Rottura nel Lazio

Gli effetti della vittoria di Schlein alle primarie si fanno sentire anche dall’altro lato degli alleabili. Carlo Calenda ha annunciato che il Terzo Polo non farà alleanze con il nuovo Pd. E le conseguenze si vedono da subito nella Regione Lazio, dove lo stesso leader di Azione era stato uno dei più entusiasti sostenitori del candidato del Pd Alessio D’Amato.

Un conflitto sui posti riservati all’opposizione, che il Pd ha tenuto per sé tranne il posto di segretario d’aula «ceduto» al M5S, ha provocato una rottura con toni ruvidissimi: «Il Pd ha deciso di arraffare tutto quello che poteva prendendosi la responsabilità di rompere la coalizione che ha sostenuto D’Amato» è l’accusa del consigliere renziano Luciano Nobili, «altro che nuovo corso della Schlein, siamo all’arrembaggio». La minaccia è quella di non stringere alleanze alle amministrative: «Ad oggi non esiste un progetto politico comune perché il Pd si comporta come prepotente».

