la sfida delle opposizioni

Schlein, la partita a scacchi della segretaria di tutti: scontentare ciascuno

Daniela Preziosi
04 dicembre 2025 • 21:03Aggiornato, 04 dicembre 2025 • 21:06

«Io guida del governo? A disposizione, sceglieremo con gli alleati». Per il Pd la candidata è lei, anche nel caso di primarie di coalizione 

The Queen’s Gambit, il “gambetto di donna”. È una delle più famose aperture degli scacchi, resa popolarissima, ben al di là dalla cerchia degli appassionati, dalla magnifica serie Netflix sull’immaginaria Beth Harmon, enfant prodige e poi campionessa mondiale, talentuosa ma tormentata e alcolista. Il gambetto di donna, che è poi uno sgambetto, prevede il sacrificio di un pedone per ottenere vantaggi strategici. Perché negli scacchi, quando si apre bene, si ha già vinto. Lo sgambetto di donna è l

