Taruffi: «Dobbiamo fare di più, ma Meloni ha paura e cambia il Rosatellum»

Il braccio destro di Schlein:«Abbiamo perso, ma siamo competitivi». Le politiche? «La premier ci teme e vuole un’altra legge elettorale»

true false

Le due sconfitte del centrosinistra, nelle Marche e quella in Calabria, hanno due spiegazioni diverse, sostiene Igor Taruffi, responsabile dell’organizzazione Pd e braccio destro di Elly Schlein: «Nelle Marche l’anno scorso 4 capoluoghi di provincia su 5 erano stati vinti della destra, c’era il presidente uscente, c’è stata l’inchiesta su Matteo Ricci. In quel contesto, se guardiamo ai numeri, il risultato del Pd e della lista Ricci, dov’erano molti candidati vicini al Pd, è il 29 per cento. Non