Segretaria che vince non si cambia: Schlein punta a ripartire dalle regionali

Se qualcuno lavora per sostituirla, i fedelissimi della leader sono pronti a esibire i risultati positivi delle elezioni del weekend. Lei farà pesare anche la capacità di mediare che ha sciolto i nodi in Puglia e Campania. E da martedì si lavora sul programma

Le aspettative per il dopo regionali, nel Pd, sono altissime. I sondaggi promettono un esito favorevole sia in Puglia sia in Campania, dove si voterà domenica e lunedì. E martedì prossimo, a risultati acquisiti, potrà iniziare una nuova fase (qualche malizioso parla di una «liberazione» dal governo di Vincenzo De Luca in Campania, che si ricandida “solo” al Consiglio regionale, lasciando la presidenza). «Se il risultato sarà buono, sarà un segnale forte contro la destra, ma anche nei confronti d