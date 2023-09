La leader cita Aldo Moro e dà l’agenda di un «progetto per l’Italia». «No alle polemiche». Ma Conte: alle regionali caso per caso. Annuncia una conferenza organizzativa del Pd e una manifestazione per la sanità pubblica

Applausi, cori «Elly, Elly», la segretaria ammette l’emozione per «un appuntamento così importante» per un segretario del Pd, «stavolta è una segretaria». Ed è l’occasione per lanciare una grande mobilitazione, chiedendo di scendere in piazza in difesa della sanità pubblica: «Al governo Meloni è bastato un anno per invertire il trend degli investimenti sul Sistema sanitario nazionale», dice.

È un discorso ad alto tasso emotivo, quello della chiusura della sua prima festa nazionale, ieri a Ravenna. Il responsabile dell’organizzazione Igor Taruffi, dal palco, parla di 350 volontari al giorno, e di oltre 500 feste in tutto il paese. Prima di lei hanno parlato il segretario del Pd di Ravenna Alessandro Barattoni («I dibattiti interni lasciamoli agli organismi interni, perché poi serve un Pd con una voce sola»), quello regionale Luigi Tosiani, e un applauditissimo Marco Furfaro, deputato in segreteria, molto vicino alla segretaria, è responsabile iniziative politiche e contrasto alle disuguaglianze («Noi non siamo un partito personale, ma un collettivo che vuole decidere insieme»).

Schlein si commuove più volte: quando lancia un applauso alla memoria della scrittrice Michela Murgia, quando ricorda Maria Chindamo, lʼimprenditrice uccisa dalla ‘ndrangheta e poi data in pasto ai maiali «perché era una donna libera».

L’estate militante

La segretaria del Pd ricapitola in un’ora e mezzo tutti i temi dell’agenda dell’«estate militante» – «che abbiamo deciso insieme», sottolinea – dice che si sono svolte almeno 700 iniziative in tutta Italia. E i temi sono tutto il programma del Pd, dal salario minimo, alla sanità, alla scuola pubblica, al diritto alla casa, alla solidarietà verso i migranti – «l’umanità non è un reato», «il Pd si batterà per cambiare la legge Bossi-Fini due nomi due garanzie» –, una legge contro le discriminazioni omofobe e per il matrimonio ugualitario, un’altra per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Difende il commissario Paolo Gentiloni dagli attacchi della Lega, ribadisce l’impegno anche militare al fianco dell’Ucraina, ma anche l’appoggio all’iniziativa di pace di papa Francesco e del cardinale Matteo Zuppi.

Per le alleanze alle politiche è ancora presto, ma intanto chiede alle opposizioni di unirsi replicando il metodo già adottato sul salario minimo: «Non ci interessano le polemiche, ci interessa lavorare sui nostri temi per unire le nostre forze e essere più efficaci». In parlamento qualcosa si riuscirà a fare. Alle amministrative e alle regionali (le prossime, le più vicine: Trentino, Sardegna, Abruzzo e Basilicata) il dubbio è lecito. Perché in mattinata, dalla festa del Fatto quotidiano, Giuseppe Conte ha già fatto capire che non sarà facile allearsi: «Non voglio che il titolo sia “Conte chiude la porta in faccia a Elly Schlein”, ma un accordo strutturale non ha senso. Vediamo se ci sono programmi condivisi e candidature adatte. Stiamo lavorando. Alcuni percorsi sono già avviati, per altri non ci sono presupposti».

Contro le polemiche

Ma il «no alle polemiche» è anche rivolto al suo partito, che negli ultimi giorni è stato abbandonato da 30 dirigenti liguri, verso quali lei, in un primo momento, ha usato parole fredde («se c’è chi non si sente a casa l’indirizzo era sbagliato»). Che hanno amareggiato e preoccupato la minoranza riformista guidata dal presidente Stefano Bonaccini. Bonaccini non c’è, il presidente della regione Emilia-Romagna è impegnato con la premiazione del MotoGp. Ed è un caso, ma a Ravenna si nota qualche assenza dal gruppo dirigente: molti big, tra gli altri Lorenzo Guerini, Dario Franceschini, Francesco Boccia, Andrea Orlando, Peppe Provenzano, Gianni Cuperlo. Assenze giustificate, ieri c’erano altre feste che chiudevano.

Comunque la segretaria aggiusta il tiro: assicurando che «un partito non è la sua segretaria che parla ma una grande comunità che si batte insieme» e che lavora a un Pd «largo, plurale, inclusivo», ma, chiede, «evitiamo di essere un partito che per parlare di tutto a tutti rischia di finire per parlare di poco a pochi». Il punto è «convincere tutti e tutti non solo a restare in questa comunità ma anche a iscriversi», «Vogliamoci più bene anche fra di noi, ascoltiamoci di più, rispettiamoci di più».

Il messaggio di preoccupazione che le hanno consegnato i riformisti deve essere arrivato. La segretaria lancia una mobilitazione nazionale, ma soprattutto «prepariamoci a una grande conferenza sull’organizzazione, per capire come reinventarci». Partirà anche una scuola di formazione, è stata annunciata più volte nella storia del Pd.

A chi l’accusa di aver spostato il Pd troppo a sinistra: «Non so se ho questa colpa e non so se sia una colpa. Se proprio volete darmi una responsabilità datemi quella di collocare ogni giorno il partito più in basso, fra chi non crede più nella politica, fra chi fatica ogni giorno». Certo, chiede di proseguire «il percorso costituente», ovvero la rifondazione del Pd lanciata da Enrico Letta prima delle sfortunate politiche, ma fa lo sforzo di non apparire la rottamatrice del Pd di prima. Cita Walter Veltroni, il fondatore e primo teorico della vocazione maggioritaria cara ai riformisti: «Siamo giunti fin qui. Quella realtà ha messo insieme le grandi culture politiche del Novecento. Certo la sintesi è un lavoro ancora incompiuto, forse non finirà mai, ma dobbiamo farlo insieme». E Aldo Moro: «Ricordiamoci da dove veniamo e quali sono le nostre storie».

© Riproduzione riservata