Lunedì il dibattito in comune. L’assessore Tancredi indagato: «Pronto a dimettersi». La leader intanto vede De Luca e sblocca Fico in Campania

Dopo un mercoledì di silenzio, quello della tegola dell’inchiesta milanese, delle perquisizioni degli uffici, della richiesta di arresto dell’assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, del coinvolgimento nelle indagini del sindaco Giuseppe Sala, il Pd esce da un attonito e frastornato mutismo. E sostiene il suo sindaco. Con il quale pure nel tempo non sono mancate frizioni, anche su temi vicini a quelli oggi sotto la lente dei magistrati. Come quando, all’inizio dell’anno, Sala aveva minacciato un «problema politico» con il partito di Elly Schlein se non avesse sostenuto l’approvazione del decreto Salva-Milano. Per la verità alla fine il Pd non ha sostenuto il provvedimento, che è finito spiaggiato.

Ma ieri, in piena bufera giudiziaria, in molti esponenti del Pd milanese e nazionale hanno voluto parlare con il sindaco per assicurargli appoggio e vicinanza. Anche perché la mercoledì sera Sala aveva dato l’impressione che, senza un appoggio blindato della sua maggioranza, avrebbe anche potuto dimettersi. Un’ipotesi che sarebbe una slavina per il Pd nazionale.

Quindi ieri Schlein, con una telefonata, gli ha espresso la sua solidarietà. A cui però non è seguito un comunicato, che invece il sindaco si aspettava. Prima comunque è stato Alessandro Capelli, segretario del Pd cittadino, a dare il segnale della copertura totale. Rispetto per la magistratura, dice il suo comunicato, ma muro contro la richiesta di dimissioni della destra (ieri FdI l’ha presentata nell’aula comunale).

«Continuiamo a sostenere il lavoro che il sindaco e tutta l’amministrazione dovranno fare nei prossimi due anni», poi «se ci sono singole responsabilità individuali lo chiarirà la magistratura». Il Pd non ha chiesto pubblicamente le dimissioni dell’assessore che rischia l’arresto – la decisione dei pm dovrebbe arrivare il prossimo mercoledì – ma lui ieri ha fatto sapere di essere disponibile a dimettersi, condizione che peraltro può scongiurare il provvedimento di restrizione.

Sala contesta la «lettura» che i pm danno delle carte. Riservatamente propende per l’interpretazione «politica» dell’inchiesta (il senso del ragionamento affonda le radici negli anni dell’Expo), ma lunedì prossimo, quando andrà in Consiglio a parlarne, dovrà calibrare bene il suo discorso. Perché il Pd lo sostiene, sì, ma a condizione di una nuova fase in cui, secondo Capelli, servirà «rafforzare la coalizione» e «coinvolgere sempre più tutti i soggetti sociali e civici che rappresentano il cuore del centrosinistra milanese».

Mancano due anni al voto, e il centrosinistra deve fare di tutto perché l’inchiesta non comprometta il consenso che storicamente ha in città. «Sono sicuro che in queste giornate verranno prese e prenderemo le decisioni migliori per il futuro di Milano», aggiunge Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in regione. Sala deve «poter proseguire il proprio mandato» e «in questi due anni che abbiamo davanti si deve imprimere una svolta nel campo urbanistico. Serve voltare pagina, migliorando alcune scelte compiute e realizzando innanzitutto un nuovo Piano di governo del territorio che metta al centro l’emergenza abitativa e protegga Milano da tentazioni speculative». Majorino, responsabile nazionale casa del Pd, è uno dei papabili candidati proprio alla successione di Sala. Che può aspirare all’appoggio di M5s.

Fuoco amico M5s

La prospettiva futura complica la vita a Sala. Che lunedì dovrà difendersi dalla richiesta di dimissioni di FdI e Lega. Ma dovrà nel frattempo respingere la stessa richiesta che arriva dal M5s. Da Roma ci sono andati giù pesante: è stato addirittura Giuseppe Conte a chiedergli di assumersi «la responsabilità politica» delle inchieste – ancora lontanissime dall’essere verificate – e di «trarne le conseguenze». Ieri su La7 Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e per giunta condannata in primo grado per omicidio colposo, ha rincarato la dose: per Sala il passo indietro è «doveroso».

E la senatrice grillina Elena Sironi in aula ha usato toni anche più truci, parlando dell’imminenza di altre «cadute di teste» nella giunta di Milano. Ne è scaturito, nei corridoi di palazzo Madama, uno scambio ruvido fra le dem Simona Malpezzi e Sandra Zampa, e l’ex ministro pentastellato Stefano Patuanelli.

Il Pd difende Sala. Ieri si sono schierati con lui i riformisti Alessandro Alfieri, Filippo Sensi, Lia Quartapelle, ma anche Walter Verini. E Gianni Cuperlo, che proprio ieri si è pubblicamente confrontato a Milano con Matteo Renzi. Il quale ha chiarito a sua volta, all’indirizzo della destra, che «non si possono chiedere dimissioni per un avviso di garanzia, vorrebbe dire tornare alla barbarie di Tangentopoli». La stessa idea di Carlo Calenda: «Sala deve rimanere lì e non piegarsi». Ma questo è un nodo: a scavare nell’analisi di quello che è successo negli anni di Mani Pulite, fra Pd, Iv e Azione si troverebbero pochi punti in comune. E figuriamoci con il M5s.

Fico in cambio di Sala

Forse Schlein non parla proprio per non accendere questo fuoco fra possibili alleati. Perché sta qui il nodo del “rilancio” della giunta Sala, per i dem: in ossequio alla linea dei campi larghi ovunque, il Pd non si può permettere di mandare al diavolo i grillini milanesi, che pure sulla bilancia dei voti sono pressoché irrilevanti.

Ieri, per una fortunata coincidenza ma forse non del tutto casuale, è filtrata la notizia di un incontro al Nazareno fra il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, e la segretaria. Durante il quale finalmente l’uscente ha accettato l’idea della corsa di Roberto Fico, fin qui osteggiata e persino sbeffeggiata. Il faccia a faccia era stato preceduto da un confronto fra De Luca e Conte che aveva già segnato il grande disgelo fra i due. Ma un Sala a Milano val bene un Fico a Napoli: alla fine i Cinque stelle meneghini dovranno farsene una ragione.

© Riproduzione riservata