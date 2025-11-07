il governo contro il sindacato

Sciopero del venerdì, Meloni sfida Landini. La Cgil: «Serve rispetto»

Maurizio Landini
Daniela Preziosi
07 novembre 2025 • 19:56Aggiornato, 07 novembre 2025 • 20:22

Il 12 dicembre in piazza contro la manovra: «Tassare i ricchi, basta l’1 per cento». La premier e Salvini contro il segretario. Giuli criticato per i fondi per il cinema

«Se vogliono, hanno la possibilità che lo sciopero non ci sia: cambino la manovra», «Dovrebbero anche essere un po’ umili. Noi non proclamiamo uno sciopero per il gusto di proclamarlo. Stiamo chiedendo di aumentare i salari, di andare a prendere i soldi dove sono, di investire nella sanità e nella scuola. Stiamo chiedendo di fare ciò che è necessario per ricostruire quella giustizia sociale e quell’uguaglianza che in questo Paese sono state cancellate». Da Firenze, dall’assemblea nazionale della

