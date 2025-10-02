meloni: «weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme»

L’Italia si ferma per Gaza: scontro totale sullo sciopero

Daniela Preziosi
02 ottobre 2025 • 20:50Aggiornato, 02 ottobre 2025 • 20:52

Per il Garante, la serrata è illegittima. Salvini annuncia nuove sanzioni per i lavoratori. Landini stavolta manifesta nelle città con i sindacati di base. E mezzo paese è già in piazza

Sciopero generale di 24 ore in solidarietà con la Flotilla e con Gaza, e manifestazioni nelle città. Stavolta la Cgil si unisce al sindacato di base Usb. E per spingere la mobilitazione, e anche per firmarla, Maurizio Landini ha fatto il giro delle tv. Giorgia Meloni lo attacca e sbeffeggia: «Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme». Il lea

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.