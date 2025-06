Se con il ddl Sicurezza la destra di governo voleva spaccare il paese fra proteste legali e illegali, la prima prova di forza non è riuscita un granché. Nella mattinata dello sciopero nazionale dei metalmeccanici che gli organizzatori considerano un successo – adesione al 70 per cento, e del resto le immagini delle manifestazioni in tutta Italia sono eloquenti, ma le associazioni datoriali parlano del 20 per cento – quando intorno alle 10:30 a Bologna in diecimila deviano verso la tangenziale, i camionisti bloccati nell’ingorgo strombazzano con i clacson in segno di solidarietà. E la questura, che subito con zelo annuncia che pioveranno denunce, poi in serata, quando le proteste sono un profluvio, tenta una mezza retromarcia.

La notizia della giornata doveva essere un’altra, lo sciopero generale di Fiom, Fim e Uilm. E i cortei nei capoluoghi di regione. «Avevamo detto che avremmo bloccato le strade. In tutta Italia abbiamo dimostrato che i metalmeccanici non si fermano», ha urlato dal palco di Napoli il segretario Fiom Michele De Palma. Il contratto nazionale è scaduto da un anno, chiedono la riapertura della trattativa con Federmeccanica, Assistal e Unionmeccanica per il rinnovo, aumento dei salari, stabilizzazione dei precari e sicurezza sul lavoro.

La vertenza è durissima, come dimostrano le 40 ore di sciopero della categoria. In giro per l’Italia, gli operai invadono il porto di Ancona, a Genova sfilano sulla sopraelevata. Ma a fare notizia è la forma di lotta “disobbediente” dei bolognesi che entrano nella tangenziale dall’ingresso 7, direzione San Lazzaro. E decidono di violare pacificamente le norme del nuovo dl Sicurezza. Che alla prima prova della piazza è già un problema per il governo che l’ha voluto e un guaio per chi deve applicarlo.

La questura di Bologna lì per lì fa la faccia feroce: lamenta che «l’ingresso non era concordato» (gli operai smentiscono), che le forze dell’ordine «per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, hanno evitato respingimenti con l’uso della forza», cioè non li hanno caricati, bontà loro, e che i dimostranti «verranno denunciati penalmente».

Poi nel pomeriggio i toni cambiano e viene precisato che «i comportamenti» dei manifestanti tenuti «nell’ambito dell’esercizio del diritto di sciopero, saranno riferiti, solo per doveroso adempimento, alla competente autorità giudiziaria per le valutazioni di legge». Insomma, un atto dovuto. Anche perché per il malcapitato questore ora si pone una serie di problemi spinosi: denunciare in massa tutti e diecimila operai o solo quelli che hanno comunicato il corteo, o cos’altro?

Destra in imbarazzo

In mezzo alle due versioni si scatena la protesta dei sindacati e delle opposizioni. Maurizio Landini esprime «sostegno, solidarietà e vicinanza» ai metalmeccanici, «chi manifesta pacificamente per il rinnovo del contratto non può essere denunciato. Anziché la riapertura delle trattative, la notizia è diventata che queste lavoratrici e questi lavoratori saranno denunciati. Un reato introdotto per reprimere chi esprime pacificamente le proprie necessità». Protesta e solidarizza tutto il centrosinistra. Elly Schlein (Pd): «Vedete qual è l’obiettivo? Non ascoltare il grido dei lavoratori che aspettano il rinnovo del contratto».

Nicola Fratoianni (Avs): «Giù le mani dagli operai, quelli che abbiamo visto nei cortei sono i patrioti veri, quelli che tirano avanti questo paese tutti i giorni e che pagano le tasse fino all’ultimo centesimo». Angelo Bonelli (Avs): «L’ennesima prova che il decreto Sicurezza serve soltanto a intimidire e a criminalizzare il dissenso». Per M5s i metalmeccanici sono «le prime vittime» degli «effetti delle nuove norme» di un governo che reprime «anziché avviare un dialogo».

Da destra l’imbarazzo è palpabile. Arrivano poche voci, ma molto sopra le righe. C’è chi come Naike Gruppioni, deputata e imprenditrice di FdI, accusa i pentastellati di «alimentare il conflitto sociale» con la «solita tattica del disordine e delle tensioni»: parole che chi proviene dalla destra bolognese come lei dovrebbe maneggiare con maggiore cautela. Fabio Rampelli (FdI) invece sospetta di un ordine di Schlein – curiosa convinzione, quella che i metalmeccanici obbediscano alla segretaria del Pd, persino lusinghiera per lei – e parla di «sedicenti operai» che occupano la tangenziale, «ormai siamo alla sovversione democratica, al teppismo di partiti e sindacati storici».

Il clima nel paese non è bello, anche in attesa del corteo di oggi contro il riarmo e contro la guerra, che sfilerà nel pomeriggio nella capitale. Organizzato peraltro da 400 associazioni, molte delle quali aderiscono anche alla rete mobilitata contro il ddl Sicurezza.

«Ci difenderemo»

«Vedremo, aspettiamo», sospira Simone Selmi, segretario della Fiom di Bologna, «prendiamo atto che promettono denunce, anziché ascoltare gli onesti lavoratori che lottano per il salario e per la sicurezza». «Pazienza, abbiamo dei bravi legali», avverte Primo Sacchetti, della Fiom Emilia-Romagna.

E il segretario della Fim Cisl Ferdinando Uliano: «Ci difenderemo. Ci fa specie tutto questo clamore, quando c’è poca enfasi sul fatto che ci sono un milione e mezzo di metalmeccanici che non hanno la firma di un contratto». Aggiunge altra carne al fuoco il sottosegretario leghista Claudio Durigon, riferendosi allo sciopero di alcune sigle di autonomi dei trasporti nella stessa giornata di venerdì.

Annunciando un pacchetto di provvedimenti per «impedire gli scioperi i venerdì e i lunedì, almeno nella stagione turistica, introducendo l’obbligo di comunicare l’adesione individuale alla mobilitazione 24 ore prima». La risposta è della Cgil. Parole «inquietanti», per il segretario della Filt Stefano Malorgio: «Sarebbe meglio per questo governo provvedere ad adottare una legge sulla rappresentanza, piuttosto che ledere un diritto già fortemente compresso nel nostro paese».

© Riproduzione riservata