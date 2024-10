Maggioranza e opposizione hanno trovato l'accordo sulla proposta di legge per riconoscere come sacrario militare subacqueo il relitto del sommergibile Scirè: nella nuova formulazione che istituisce il luogo del ricordo è stato inserito un riferimento ai «marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale per responsabilità dei regimi nazionalsocialista e fascista»