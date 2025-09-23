Dopo lo sciopero generale per Gaza

La strategia dei maranza, la destra usa le banlieu per offuscare le piazze per la Palestina

Youssef Hassan Holgado
23 settembre 2025 • 20:22

I sovranisti attaccano i ragazzi di seconda generazione per gli scontri di Milano. Il sociologo: «Ma non c’è violenza organizzata come il governo vuole far credere»

Casseur, maranza, ragazzi di seconda e terza generazione. Li hanno definiti in tutti i modi possibili. Parte della stampa italiana ed esponenti di centrodestra hanno trovato in loro i capri espiatori degli scontri avvenuti a Milano e Bologna durante lo sciopero generale convocato in solidarietà del popolo palestinese. La narrazione concentrata sui disordini alla stazione Centrale e sull’allarme riguardo a orde di giovani con background migratorio pronti a colpire e destabilizzare ha un duplice o

Per continuare a leggere questo articolo

Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.