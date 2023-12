Tutte le vittime viaggiavano a bordo dell’ambulanza. I 47 passeggeri del pullman in gita parrocchiale sono tutti salvi, solo due sono intossicati per il fumo dell’incendio

Un violento scontro tra un pullman di ragazzi in gita parrocchiale e un’ambulanza della Croce Rossa si è verificato nelle Marche. Per ora sono stati confermati quattro morti: tre del personale sanitario e il paziente a bordo dell’ambulanza partita da Fossombrone. Dall’ospedale di Torrette di Ancona è partita un’eliambulanza, ma, secondo quanto si apprende, per le vittime non c’era già più nulla da fare.

Sono salvi, invece, i 47 ragazzi che viaggiavano sul pullman insieme al sacerdote e agli autisti che sono riusciti a fuggire prima dell’incendio.

L’incidente è avvenuto nella galleria della strada statale 73 bis, la bretella che collega Urbino e Fermignano. Lo scontro ha causato un incendio e una densa nube di fumo. Il sindaco di Urbino ha confermato che tutti i passeggeri del pullman sono salvi. Solamente due sono stati portati all’ospedale per ulteriori accertamenti a causa dell’inalazione da fumo.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine.

