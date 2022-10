«La legislatura comincia con una logica incendiaria da parte di chi ha vinto le elezioni» che «invece di riappacificare il paese, lo sta dividendo». Da Berlino, dove è uno dei protagonisti del congresso dei socialisti europei, Enrico Letta attacca la maggioranza, che ha eletto alle presidenza delle camere due personalità più che divisive: il collezionista di busti del duce Ignazio La Russa al senato e l’omofobo Lorenzo Fontana alla camera. «La scelta che hanno fatto è quella peggiore», mena Letta, «Danno un messaggio che conferma le peggiori preoccupazioni in giro per l’Europa. Mi chiedo quale sia la logica perversa che c’è dietro queste nomine, che va contro l’interesse del paese». Il “postfascismo” di La Russa e le simpatie putiniane di Fontana, del resto, hanno fatto il giro dei media internazionali.

Giorgia Meloni la prende male. Parole «gravissime», quelle del segretario Pd, «è scandaloso e rappresenta un danno per l’Italia, le sue più alte istituzioni e la sua credibilità internazionale. Letta si scusi immediatamente». La premier in pectore alza al massimo i toni per cambiare i titoli dei giornali e far dimenticare i guai della sua maggioranza. Che non le consentono ancora di comporre la squadra di governo. Le scuse dal Pd non arrivano, anzi Letta rilancia: «Non è la maggioranza a dire all'opposizione cosa dire e come dirlo». E il suo vice Peppe Provenzano: «Giorgia Meloni si assuma la responsabilità di aver diviso il Paese con scelte estremiste ai vertici delle istituzioni».

O M5s o Renzi

Ma le divisioni sono feroci anche all’opposizione. Le tre principali forze di minoranza – Pd, M5s e Iv-Azione – al senato hanno già perso la prima occasione per mandare sotto la maggioranza. E si apprestano a marciare divise e colpire divise: tutto il contrario di quello che serve a mettere a segno qualche colpo.

La dimostrazione è arrivata di nuovo ieri. Matteo Renzi se la prende di nuovo con Letta: «Il Pd o fa l’accordo coi riformisti o coi grillini. Deve decidere cosa fare da grande. O sta con la sinistra estremista del reddito di cittadinanza dei grillini o torna a fare la sinistra riformista». Poi ne ha anche per il sindaco Nardella su una questione fiorentina: l’eccesso di multe stradali comminate in questi mesi. Italia viva non esce dalla giunta. Ma il suo leader entra nel dibattito congressuale del Pd “rivelando” un retroscena: «Dario (Nardella, ndr) me lo ha detto chiaramente l’altro giorno quando è venuto a casa mia a parlare con me: ha bisogno di litigare con me per un motivo molto semplice, perché se uno litiga con Renzi come minimo nel Pd lo fanno segretario. Letta ha fatto carriera solo perché ha litigato con me».

Letta, da Berlino, a Renzi non risponde. «Non replico alle ennesime esternazioni contro di me. Renzi non ne azzecca una da anni, se mi critica la cosa non mi crea particolari problemi». Non risponde neanche Nardella. Al suo posto parla il Pd di Firenze: «Non cerchiamo incidenti né alimentiamo scontri sterili: dobbiamo lavorare insieme tutti i giorni per Firenze».

Resta il fatto che è curioso lo sgambetto di Renzi contro uno dei possibili aspiranti alla segreteria dem. Curioso, ma fino a un certo punto, secondo un deputato vicino al segretario: «Renzi tifa perché Bonaccini diventi il nostro segretario, per questo attacca Nardella. Vuole uno scontro fra Bonaccini contro la sinistra interna perché vorrebbe scegliere il segretario più adatto al suo disegno di disfacimento del Pd».

Conte, mistero laziale

Il problema resta serio, per il Pd. Dentro il parlamento, dove da martedì si apriranno le danze per spartirsi i posti destinati alle opposizioni. Ma soprattutto fuori. E fuori, cioè per le prossime regionali, il Pd non può non fare un passo per ricostruire accordi. Il rischio è che anche ai prossimi voti amministrativi il centrosinistra non entri neanche in partita, proprio come è successo alle politiche.

A partire dal Lazio, che andrà al voto fra fine gennaio e primi di febbraio, e dove oggi Pd, M5s, Iv e Azione governano insieme. Per il futuro Calenda ripete «o noi o M5s». Le intenzioni di Giuseppe Conte invece restano un mistero. Con un solo punto fermo: l’indisponibilità a confrontarsi con un gruppo dirigente che ha cercato, nella sua versione, di umiliarlo e farlo fuori.

Ieri ha battuto un colpo Daniele Leodori, vice di Nicola Zingaretti, possibile candidato presidente, e uomo di solito molto prudente: «In questi anni abbiamo fatto, tanto. È sotto gli occhi di tutti», scrive su facebook. «Ma ci sono progetti importanti che vanno portati a termine. A cominciare dai fondi del Pnrr che vanno spesi per i trasporti, le infrastrutture, il sociale e così via. Ora per portare a termine questo lavoro c’è una sola strada. Essere uniti. Farlo con la stessa squadra che ci ha portato fin qui. Uniti. Credo sia sbagliato dividere questa squadra. Ci farebbe fare un salto indietro di dieci anni. Credo che il livello nazionale sia una cosa e quello locale un’altra».

© Riproduzione riservata