il 9 ottobre si vota alla Camera

Scontro in Giunta su Almasri. Imperativo: salvare la zarina

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio
Giulia Merlo
24 settembre 2025 • 20:20

Secondo il relatore Federico Gianassi (Pd), ai membri del governo non dovrebbe essere concessa l’immunità dal processo penale. Sulla relazione si voterà il 30 settembre. Continua la polemica su Bartolozzi

Quella di Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano per la liberazione del libico Almasri è stata «una scelta di mero opportunismo politico», che mostra «la debolezza del governo italiano dinanzi a bande armate che operano all’estero e violano i diritti umani». Per questo, secondo il relatore della Giunta per le autorizzazioni della Camera Federico Gianassi (Pd), ai membri del governo non dovrebbe essere concessa l’immunità dal processo penale. Insomma, il rifiuto di adempiere alla ric

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.