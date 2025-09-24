Scontro in Giunta su Almasri. Imperativo: salvare la zarina

true false

Quella di Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano per la liberazione del libico Almasri è stata «una scelta di mero opportunismo politico», che mostra «la debolezza del governo italiano dinanzi a bande armate che operano all’estero e violano i diritti umani». Per questo, secondo il relatore della Giunta per le autorizzazioni della Camera Federico Gianassi (Pd), ai membri del governo non dovrebbe essere concessa l’immunità dal processo penale. Insomma, il rifiuto di adempiere alla ric