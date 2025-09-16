verso la legge di bilancio

Spese per la difesa e tassa sulle banche. Salvini fa propaganda (contro gli alleati)

Matteo Salvini e Guido Crosetto
Matteo Salvini e Guido Crosetto
Giulia Merlo
16 settembre 2025 • 19:52

Il segretario della Lega ha indicato la linea del partito: «Le maggiori spese per la Difesa dovranno essere usate per la sicurezza interna. Obiettivo: presidiare e controllare treni, stazioni, mezzi pubblici», attaccando così il ministro Crosetto. Poi ha rilanciato sulla necessità di un «intervento sugli extraprofitti», «in particolare alle banche» per coprire la manovra. Esattamente ciò a cui Antonio Tajani si è sempre opposto

Ormai non è nemmeno più pace armata, quella tra i ministri Matteo Salvini e Guido Crosetto, anche se le armi c’entrano eccome. Tra i due ministri è scoppiato uno scontro a distanza in vista della prossima finanziaria e ha al centro le spese per la difesa a cui – se si vuole cominciare a rispettare l’accordo con la Nato di aumento della spesa militare – andrebbe destinata una buona fetta del tesoretto prodotto dalla riduzione dell’evasione fiscale (15-20 miliardi di euro, secondo quanto anticipat

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.