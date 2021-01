«Posso confermare la volontà del governo di riaprire. Avremmo voluto farlo a dicembre, ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni. Poi avremmo voluto tornare al 75 per cento e invece abbiamo accolto il suggerimento del 50 per cento». Così la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata da Il Fatto Quotidiano.

«La scuola è un servizio pubblico essenziale, non si può continuare a sacrificare i ragazzi né pensare che la didattica a distanza possa sostituire quella in presenza», spiega Azzolina.

Perché non riaprire il 18 gennaio o ad aprile? «È il solito balletto delle date», risponde la ministra, «ogni volta che sta per arrivare la scadenza stabilita, c'è qualcuno che lancia la palla più lontano, senza ragionevoli motivazioni. E non mi si dica di guardare quello che ruota attorno alla scuola», incalza l'esponente pentastellata. «Con le scuole chiuse gli studenti non stanno casa h24: tanto vale che stiano a scuola, un luogo protetto e con regole da rispettare».

