Mentre la campagna elettorale della destra punta a creare paura sull’immigrazione, l’Europa ribadisce il dovere di effettuare i salvataggi in mare. La Ong tedesca Sea Watch aveva fatto ricorso su due provvedimenti di fermo da parte delle autorità portuali, e la Corte di giustizia ha stabilito che le imbarcazioni che fanno attività di ricerca e soccorso in mare possono essere controllate dallo stato di approdo ma «provvedimenti di fermo possono essere adottati soltanto in caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, il che deve essere dimostrato».

la Corte di giustizia Ue ha risposto alle questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte dal Tar della Sicilia nella causa intentata dalla Sea Watch contro l'Italia. Le navi erano state bloccate rispettivamente rispettivamente a Porto Empedocle e a Palermo a luglio e a settembre 2020.

La questione

La questione verte sulla esistenza, e ampiezza, di poteri delle autorità del porto di imporre ai navigli commerciali battenti bandiera di altro stato membro (la Germania in questo caso) e dopo verifica (a priori), standard nazionali di sicurezza in previsione della possibile accoglienza di migranti a bordo, indipendentemente dalla esistenza di regolare certificazione di navigabilità rilasciata dalle autorità di bandiera.

In questo caso, le capitanerie di porto avevano impedito alle navi di Sea Watch di riprendere il mare con il pretesto, tra le altre cose, di disporre di un numero di toilette insufficiente alla gestione di possibili persone salvate in mare. Questa causa riguarda dunque l’interpretazione dei principi fondamentali attinenti la libertà di navigazione e l'obbligo di salvataggio in mare che si applicheranno a fattispecie contigue e ad altri casi che le Ong denunciano come ostruzionismo da parte delle autorità portuali italiane e non solo.

