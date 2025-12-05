la relazione della sezione di controllo

Senza Pnrr l’Italia affonda. Troppi i ritardi sull’energia

Giulia Merlo
05 dicembre 2025 • 20:27

La Corte dei Conti conferma gli obiettivi raggiunti e che il piano Ue sta sostenendo il Pil. «Buon lavoro del governo» per Bignami. «Voi non volevate i fondi», è la replica di Bonelli 

I numeri, soprattutto quelli complessi, possono adattarsi a molte letture – in particolare quelle politiche – a seconda di quali si scelgono. È stato così anche con la relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Pnrr per il primo semestre del 2025: la terzultima, considerando che il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione europea si concluderà a giugno 2026. Così da un lato il capogruppo alla Camera di FdI, Galeazzo Bignami ha sostenuto che si sia così «c

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.