Senza Pnrr l’Italia affonda. Troppi i ritardi sull’energia

La Corte dei Conti conferma gli obiettivi raggiunti e che il piano Ue sta sostenendo il Pil. «Buon lavoro del governo» per Bignami. «Voi non volevate i fondi», è la replica di Bonelli

true false

I numeri, soprattutto quelli complessi, possono adattarsi a molte letture – in particolare quelle politiche – a seconda di quali si scelgono. È stato così anche con la relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Pnrr per il primo semestre del 2025: la terzultima, considerando che il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione europea si concluderà a giugno 2026. Così da un lato il capogruppo alla Camera di FdI, Galeazzo Bignami ha sostenuto che si sia così «c