Mirabella ex assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione nel comune di Catania è accusata di corruzione nell’ambito di un’indagine in cui sono coinvolti anche un medico e un imprenditore. La misura è stata emanata per impedire nuovi episodi corruttivi.

Barbara Mirabella, candidata alle Regionali per un posto da deputata nelle liste di Fratelli d’Italia è finita agli arresti domiciliari.

Mirabella già ex assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione nel comune di Catania è accusata di corruzione nell’ambito di un’indagine in cui sono coinvolti anche un medico e un imprenditore. La misura è stata emanata per impedire nuovi episodi corruttivi.

Il gip ha disposto anche l’interdizione per 12 mesi nei confronti di Francesco Basile direttore dell’Uoc di Chirurgia dell’azienda ospedaliera San Marco per quattordici reati di falso, due reati di corruzione e due di concussione; sospensione (12 mesi) dall’attività imprenditoriale per l’imprenditore Giovanni Trovato per corruzione.

Il congresso

L’inchiesta ruota attorno all’organizzazione del 123esimo Congresso nazionale della Sic – Società Italiana di Chirurgia della quale Basile ne è presidente. Secondo gli inquirenti: «Al fine di ottenere l’incondizionato ausilio dell'assessore e dell’amministrazione comunale per tutte le necessità della organizzazione del prestigioso congresso, gli amministratori della New Congress s.r.l., a ciò indotti anche dal Basile, avrebbero accettato di pagare 10 mila euro alla società Expo srl,, della quale era socia l'assessore Mirabella, per la prestazione di servizi non necessari alla organizzazione dell'evento".

© Riproduzione riservata