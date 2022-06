In Sicilia sta per essere ufficializzata la candidatura dell’europarlamentare Caterina Chinnici alla corsa per le primarie di coalizione previste per il 23 luglio. La decisione, già discussa negli scorsi giorni nelle assemblee dei circoli della Sicilia orientale e occidentale, dovrebbe diventare definitiva domani, venerdì 24, alla direzione regionale del Pd dove la proposta spetta, alla fine di un giro di consultazioni, al il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo.

Chinnici è nata a Palermo, figlia di Rocco Chinnici, consigliere istruttore ucciso dalla mafia nell’estate del 1983. Procuratrice della Repubblica al Tribunale dei minori di Caltanissetta, nel 2012 è stata anche capo del Dipartimento per la giustizia minorile, chiamata dall’allora ministra Paola Severino. Oggi è europarlamentare del Pd. Nessuna candidatura, dunque, per un altro “cavallo di razza”, il collega Pietro Bartolo, a lungo medico dei migranti a Lampedusa.

Gli altri

Per la sinistra fuori dal Pd, alle primarie parteciperà Claudio Fava, giornalista e scrittore, già dirigente di Sinistra ecologia e libertà. Oggi è è deputato all'Assemblea Regionale Siciliana e si presenta a nome del movimento Centopassi. Che ha aderito alla sfida del gazebo con Articolo Uno, Europa Verde, Sinistra Italiana, Psi e Movimento Cinque stelle.

I grillini, in pieno maremoto da scissione – ma i nuovi gruppi parlamentari di Luigi Di Maio non sembrano per ora avere molta presa sulla Sicilia – presenteranno il loro candidato sabato. In pole il sottosegretario alle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri, che però avrebbe bisogno di un nulla osta speciale che facesse decadere per lui il limite del doppio mandato (e c’è anche lo scoglio del no di Beppe Grillo). In mancanza di soluzione di questo inciampo, al suo posto potrebbe correre il deputato regionale Luigi Sunseri.

La scelta del candidato del centrosinistra cade nei giorni in cui il potenziale avversario, il presidente della Regione Nello Musumeci, civico ma in quota FdI, ha annunciato a sorpresa che non si ricandiderà.

© Riproduzione riservata