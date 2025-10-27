molti annunci, pochi fatti

Sicurezza sul lavoro, il nuovo decreto non serve a nulla

Stefano iannaccone
27 ottobre 2025 • 20:13

Il testo arriva nel consiglio dei ministri accogliendo alcune delle proposte lanciate negli incontri alla Camera. Ma al Senato è passata una legge che dà lo scudo alla filiera della moda

Di emergenza in emergenza, il governo è pronto a varare un altro decreto per la sicurezza sul lavoro per provare a dare una risposta alla strage quotidiana: nei primi otto mesi dell’anno sono già morti 674 lavoratori. Un bilancio che non scende rispetto allo scorso anno. A conferma che il decretificio governativo ha funzionato poco. Basti pensare al caso della patente a crediti, introdotto con grandi annunci e che dopo un anno richiede già un miglioramento. La ministra del Lavoro, Marina Elvir

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.