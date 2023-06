Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni oggi a Milano. Nella mattinata del 12 giugno i suoi figli si sono recati all’ospedale San Raffaele dove si trovava ricoverato dallo scorso venerdì.

La camera ardente sarà allestita ad Arcore, mentre domattina sarà a Mediaset. In mattinata il presidente del Senato Ignazio La Russa si era offerto per ospitare la salma. «Ho fatto sapere alla famiglia, alla figlia Barbara che se lo ritenessero, il Senato è disponibile. Il Senato sarebbe orgoglioso di poter dare l'estremo saluto a un uomo che ha segnato La politica italiana. Simbolicamente La camera ardente al Senato avrebbe un significato», ha detto La Russa. Sono invece confermati i funerali di stato che si terranno mercoledì al Duomo di Milano con al partecipazione del presidente della Repubblica.

Tra i primi leader internazionali a fare le condoglianze è il presidente russo Vladimir Putin che ha inviato un messaggio a Mattarella. «Berlusconi era per me una persona cara e un vero amico, ammiravo sinceramente la sua saggezza e la sua capacità di prendere decisioni lungimiranti», ha detto il leader del Cremlino. «Berlusconi sarà ricordato in Russia come un sostenitore coerente e di principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i nostri paesi».

I messaggi di Mattarella e Draghi

A esprimersi in tarda mattinata sulla morte di Berlusconi è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane – dice Mattarella – Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. In una stagione di profondi rivolgimenti, la sua “discesa in campo”, con un partito di nuova fondazione, ottenne consensi così larghi da poter comporre subito una maggioranza e un governo».

«La leadership di Berlusconi ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana, consentendogli di assumere per quattro volte la carica di presidente del Consiglio – continua il messaggio del Quirinale – In queste vesti ha affrontato eventi di portata globale, come la crisi aperta dall’attentato alle Torri Gemelle, la lotta al terrorismo internazionale e gli sconvolgimenti finanziari alla fine del primo decennio del nuovo secolo. Ha progressivamente integrato il movimento politico da lui fondato nella famiglia popolare europea favorendo continuità nell’indirizzo atlantico ed europeista della nostra Repubblica. È stato una persona dotata di grande umanità e un imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo. Ha conquistato posizioni di assoluto rilievo nell’industria televisiva e nel settore dei media, ben prima del proprio impegno diretto nelle istituzioni. È stato artefice di importanti successi nel mondo dello sport italiano. Desidero esprimere il mio cordoglio e la mia solidarietà ai figli, a tutti i familiari, al suo partito, a coloro che più gli sono stati vicini nella vita e nell’ultima battaglia contro la malattia, combattuta con coraggio ed esemplare ottimismo».

Anche l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha rivolto un messaggio per la morte del leader di Forza Italia. «Esprimo il più sentito cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, assoluto protagonista della vita pubblica italiana degli ultimi cinquanta anni. Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport, con spirito d’iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ha trasformato la politica ed è stato amato da milioni di italiani per la sua umanità e il suo carisma. Alla famiglia, ai dipendenti del suo gruppo, alla comunità di Forza Italia, le più sentite condoglianze».

Il video della premier

Il messaggio di condoglianze di Giorgia Meloni per la morte di Silvio Berlusconi

«Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, un uomo che non aveva mai avuto paura di difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia», ha detto la premier Giorgia Meloni.

«L’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta», ha aggiunto. «Con Berlusconi noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. Addio Silvio».

Il messaggio di Schlein

La leader dell’opposizione e del Partito democratico, Elly Schlein, ha pubblicato una nota a circa un’ora dalla notizia della morte dell’ex presidente del Consiglio. «Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito democratico».

I leader del centro destra

«Oggi ci saluta un grande italiano. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni. Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche», ha scritto su Twitter il vicepremier Matteo Salvini. Hai fatto tanto per l’Italia e per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Il più grande patrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti, varranno mille vite ancora. Buon viaggio Silvio, amico mio».

Tra i primi membri della maggioranza di governo a esprimersi c’è il ministro della Difesa Guido Crosetto:

Si è espressa anche Maria Elena Boschi, che su Facebook ha scritto: «Silvio Berlusconi se ne è andato. Ci sarà tempo per l'analisi politica. Ora è solo il momento del cordoglio. Se ne è andato come ha vissuto: combattendo come un leone. Da protagonista. Un abbraccio alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia».

Il messaggio di Renzi

Tra i primi leader politici a esprimersi sui social dopo la notizia della morte del leader di Forza Italia c’è Matteo Renzi. «Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti», ha scritto Renzi su Twitter. «Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve».

La reazione della procura di Milano

«Esprimo sentimenti di umana partecipazione per una persona che ha segnato la storia dell'Italia, deve prevalere ora questo sentimento di umana partecipazione al dolore e al lutto della famiglia», ha spiegato il procuratore di Milano Marcello Viola in relazione alla morte di Silvio Berlusconi.

L’ambasciata russa

«Siamo profondamente scossi dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi», si legge nel messaggio dell’ambasciata russa in italia. «Un visionario, un uomo dalle grandi capacità e dal grande cuore. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, a tutto il popolo italiano».

La reazione dei mercati

Le società del fondatore di Mediaset hanno reagito alla notizia della morte con una crescita del titolo a Piazza Affari. Il titolo Mfe A corre in rialzo del 5,67 per cento a 0,4996 euro per azione, mentre il titolo Mfe B avanza del 6,10 per cento a 0,7305 euro. Già un primo rialzo dei due titoli si era verificato dopo la notizia dell’aggravamento delle condizioni del leader di Forza Italia e fondatore del gruppo Mediaset.

