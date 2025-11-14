i democratici e le mosse del «centro»

Sindaci, sicurezza, violenza di genere: Schlein fa gol ma deve inseguire i civici

Daniela Preziosi
14 novembre 2025 • 07:00

Venerdì e sabato a Bologna l’assemblea degli amministratori dem. Per il Pd è l’occasione per sottolineare la sua forza nei comuni. La segretaria vuole ribadire il posto di leader dell’alleanza. D’Alema: «L’egemonia di partito in coalizione ha un valore relativo» 

A mettere insieme venerdì e sabato a Bologna lo sterminato esercito dei sindaci delle «Città democratiche e progressiste», un’assemblea nazionale che è una prima assoluta per il Pd di Elly Schlein, è stata una coincidenza fortunata. Nel capoluogo dell’Emilia-Romagna fino a venerdì si svolge l’assemblea annuale dell’Anci, l’associazione dei comuni d’Italia presieduta da Gaetano Manfredi. I sindaci del Pd sono tutti arrivati in città. Per il Nazareno è un’occasione d’oro per riunire i propri ammin

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.