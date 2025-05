Neanche un giorno per godersi le vittorie a Genova e Roma. Il “campo largo” già si lancia a capofitto in un’altra impresa sacrosanta ma ad alto rischio, una manifestazione comune in difesa delle vittime civili nella Palestina. Il tema è urgente – e la base Pd è sensibile e già molto mobilitata – ma anche delicato.

E infatti ieri il comunicato unitario di Pd-M5s-Avs con cui è stata convocata la piazza è stato limato per ore e trattato, e alla fine firmato, direttamente dai leader Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein. Il testo è scarno: «Basta complicità, noi non ci stiamo», con un invito a «tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno» per «una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese. Una piattaforma chiara, inscritta nella mozione parlamentare che unitariamente abbiamo presentato in Parlamento. Facciamo appello a tutte e tutti coloro che sentono come insopportabile quello che sta succedendo, mobilitiamoci insieme per fermare il massacro e i crimini del governo Netanyahu a Gaza».

La piattaforma

Le poche righe però rimandano a un testo molto articolato, presentato dai tre partiti a metà aprile, e poi bocciato dal parlamento: chiede il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi in mano ad Hamas, il riconoscimento dello stato di Palestina, il no alle espulsioni dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania, la sospensione della fornitura di armi a Israele e le sanzioni contro il governo di Benjamin Netanyahu per le violazioni del diritto internazionale. Per gli stessi motivi, la sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele e la fine dell’occupazione della Cisgiordania.

La mozione non era stata molto discussa all’interno del gruppo dirigente Pd, ma non dovrebbero esserci dissociazioni eclatanti. In aula, poi, non è stata votata da Azione e Iv. Resta da vedere se dopo un mese di bombardamenti nella Striscia, e dopo una combattuta seduta alla Camera su questi temi, oggi accetteranno di condividere queste parole d’ordine.

Carlo Calenda ha già avvertito che gli organizzatori dovranno garantire «che non ci siano bandiere di Hamas, non si inneggi alla morte degli ebrei e non ci sia alcun tipo di atteggiamento antisemita». È scontato. Ma il rischio che fra i manifestanti si infili qualche pro-Pal bruciatore di bandiere di Israele, c’è sempre. Per Fratoianni non è così: «Più la piazza è grande, meno ci saranno questi rischi». Comunque la piattaforma dettagliata serve a tenere alla larga compagni di strada molesti.

No all’antisemitismo

Più affilata la richiesta di Sinistra per Israele di aggiungere alla piattaforma alcuni punti qualificanti: l’esposizione anche delle coccarde gialle dei rapiti, la solidarietà attiva verso gli israeliani che si oppongono al governo e verso i palestinesi che si oppongono a Hamas, la condanna del dilagante antisemitismo, «rifiutando qualunque avallo al principio della colpa collettiva».

La manifestazione sarà a Roma, ma la piazza non è ancora decisa. Quel giorno piazza del Popolo non è disponibile. Restano piazza San Giovanni o Largo della Bocca della Verità. Ancora da decidere anche chi parlerà dal palco. Altro punto a rischio: fare in modo che i comizi contro il governo di Netanyahu non fuoriescano dal seminato. L’idea dell’iniziativa ha alcuni padri: Walter Veltroni ne ha scritto sul Corriere della Sera, il direttore di Repubblica Mario Orfeo l’ha rilanciata discutendo con il direttore del Tg La7 Enrico Mentana al Festival della Tv di Dogliani, sul format di quella pro Europa dello scorso 15 marzo. Ma quel format, appunto, non si poteva replicare: Giuseppe Conte l’aveva giudicato troppo generico e acritico con il piano di riarmo. Quindi i partiti hanno preso in mano l’organizzazione.

C’è stato anche il problema della data: il 31 maggio c’è la convocazione delle associazioni contro il decreto Sicurezza, il primo giugno c’è il festeggiamento al Quirinale per la Festa della Repubblica, con i giardini del palazzo aperti anche alla cittadinanza e il 14 giugno, a Roma, c’è la parata del Pride, il 15 la marcia “Save Gaza, fermate il governo di Israele” da Marzabotto a Monte Sole, nel luogo dell’eccidio nazista. Il 7 giugno, la data scelta, era l’unica possibile. Ma è la vigilia del voto referendario. Per questo la Cgil l’ha accolta con freddezza: se in quella piazza qualcosa va storto, potrebbe dissuadere qualche incerto dall’andare alle urne.

Ma la ragione della perplessità è soprattutto politica. Pd, M5s e Avs puntano a “politicizzare” il voto sui quesiti, cioè a chiedere in sostanza un voto contro il governo. Il sindacato punta invece a convincere contro il Jobs act e per la sicurezza sul lavoro anche i lavoratori di destra. È il Pd che ha spinto di più per manifestare in difesa dei gazawi: il tema è radicatissimo nei circoli, anche nell’ala cattolica degli iscritti, che infatti in questi mesi si sono riversati nelle manifestazioni delle associazioni pacifiste.

© Riproduzione riservata